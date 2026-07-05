“Pediu uma coisa estranha ao Salah”... Mac Allister: O Egito está fazendo uma campanha histórica

Alexis Mac Allister, craque da seleção argentina e do Liverpool, revelou a profundidade de sua relação com Mohamed Salah, craque da seleção egípcia e seu ex-companheiro nos Reds, afirmando que “Mo” o ajudou muito dentro e fora de campo, antes de enfrentá-lo nesta terça-feira em uma partida decisiva pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Mac Allister disse, em declarações publicadas pelo jornal argentino “Olé”, antes do confronto esperado no Estádio de Atlanta: “Eu conheço Mo. Ele me ajudou muito fora de campo. Espero que ele não se esforce demais na próxima partida, mas gostaria de agradecer pelo tempo que passamos juntos e desejar-lhe toda a sorte do mundo.”

O meio-campista de 27 anos acrescentou, em tom triste: “Talvez eu não o veja por um bom tempo depois dessa partida”, referindo-se ao fato de que Salah já anunciou sua saída do Liverpool após a Copa do Mundo, quando se tornará jogador sem vínculo, encerrando assim uma parceria de três anos durante a qual a equipe conquistou dois títulos: a Copa da Liga Inglesa e a Premier League na temporada 2024-2025.

McAlister elogiou o papel que Salah desempenhou ao ajudá-lo a se adaptar ao Liverpool após sua transferência do Brighton por mais de 35 milhões de euros em 2023, afirmando que o astro egípcio foi um grande apoio para ele em seus primeiros passos com os Reds.

Apesar da forte relação entre os dois, o jogador argentino reconheceu que Salah representa a maior ameaça para a seleção de seu país, já que é considerado o melhor jogador da história do Egito e uma das maiores estrelas do torneio, tendo marcado 68 gols em 120 partidas internacionais.

Salah e McAllister compartilham lembranças antigas, já que se enfrentaram na Copa do Mundo Sub-20 de 2011, quando o Egito venceu a Argentina por 2 a 1 e a eliminou nas oitavas de final, em uma partida em que Nico Tagliafico, atual companheiro de Mac Allister, marcava Salah, enquanto Emiliano Martínez ficava no banco de reservas.

Mac Allister alertou para que não se subestime a seleção egípcia, dizendo: “Sabemos que eles estão disputando uma Copa do Mundo histórica, estão felizes e aproveitando esse momento; por isso, entram em campo com muita confiança. Serão um time forte”.

Ele acrescentou, relembrando as dificuldades que a Argentina enfrentou contra Cabo Verde nas oitavas de final: “Não há jogos fáceis e, no fim das contas, todos os jogos são difíceis, e você precisa dar o seu melhor. Eles jogaram bem, e muitos os subestimaram, mas nós nunca fizemos isso. Estávamos plenamente cientes de sua força física e técnica”.

O jogador argentino confirmou que sua equipe começou a recuperar seu melhor nível após o enorme esforço despendido na partida contra Cabo Verde, que se estendeu por 120 minutos, dizendo: “Não havia energia para comemorar, mas havia uma felicidade imensa. Temos que estar preparados para sofrer na Copa do Mundo”.