Pedir demissão para seguir o time? Pesquisa aponta que 21% de torcedores fariam 'loucura'

Um a cada cinco torcedores brasileiros seriam capazes de deixar o trabalho para acompanhar o clube do coração

Nós podemos imaginar quantas loucuras um torcedor é capaz de cometer pelo clube do coração. Mas você pediria demissão do emprego para poder acompanhar o time em viagem internacional? O que parece ser loucura para muitos, é totalmente normal para cerca de 21% dos brasileiros entrevistados em pesquisa realizada pelo site de viagem "Booking.com".

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

A pesquisa foi realizada com 22.603 pessoas entre os países da América Latina. Os brasileiros são líderes no quesito pedir demissão do trabalho para acompanhar a equipe do coração com 21% e são seguidos pelos argentinos (18%), mexicanos (18%) e colombianos (15%).

Mais artigos abaixo

Mas se você não está entre os 21% que disseram largar o emprego, talvez você se encaixe nos 69% dos entrevistados que já fizeram uma viagem fora da região onde mora, ao menos uma vez na vida, para assistir um jogo do time pelo qual torce.

Os números foram divulgados justamente nos dias antecessores a final da Libertadores entre e , em Lima, no próximo sábado (23), às 17h (Brasília). Maioria no Peru comparado com os fãs do River, os torcedores flamenguistas viajaram em peso para assistirem o principal jogo do clube carioca no ano.