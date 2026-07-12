Pedido urgente à FIFA antes do encontro entre França e Espanha

O prefeito da cidade francesa de Nice, Éric Ciotti, que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) organize um minuto de silêncio antes do início da partida das semifinais da Copa do Mundo de 2026 entre França e Espanha, marcada para terça-feira, 14 de julho, em homenagem às vítimas do ataque terrorista ocorrido na mesma data, há 10 anos, na Promenade des Anglais, que ceifou a vida de 86 pessoas.

Siouti enviou uma carta oficial ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, solicitando a realização dessa homenagem simbólica no décimo aniversário da tragédia que abalou a França e o mundo inteiro, considerando que tal gesto teria um profundo significado humanitário.

Em sua carta dirigida a Infantino, o prefeito de Nice afirmou que a realização de um minuto de silêncio antes da partida “demonstrará a solidariedade da grande família do futebol com as vítimas do terrorismo e seus entes queridos”, enfatizando a importância simbólica dessa medida em um momento que coincide com essa dolorosa data.

Sioti acrescentou que o minuto de silêncio será recebido “com grande emoção pelas famílias das vítimas, pelos sobreviventes e por todo o povo francês”, relembrando “os valores de fraternidade e unidade que o futebol encarna”, em referência ao papel que o esporte pode desempenhar na expressão da solidariedade humana diante do terrorismo.

O ataque terrorista de Nice, ocorrido em 14 de julho de 2016, é considerado um dos mais sangrentos da história recente da França. Nele, um terrorista dirigiu um caminhão pesado e o lançou contra uma multidão que comemorava o Dia Nacional da França na famosa Promenade des Anglais, resultando na morte de 86 pessoas e ferindo centenas.