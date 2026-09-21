O jornal Bild supostamente teve acesso a um e-mail no qual Klopp se dirigiu no sábado a todas as jogadoras e todos os jogadores com passado na DFB. Ao que tudo indica, o sucessor de Julian Nagelsmann também não fez distinção entre aqueles ex-profissionais que disputaram uma ou mais de 100 partidas pela seleção com a águia no peito.

O objetivo de Klopp é evidente: ele quer apoio total, de todos os lados. Também daqueles que hoje atuam como comentaristas e, consequentemente, têm certa influência sobre a opinião pública. Deve ser uma vantagem ter nomes como Lothar Matthäus, Bastian Schweinsteiger, Stefan Effenberg ou Tabea Kemme imediatamente ao seu lado. Como a situação pode mudar rapidamente quando chovem críticas de astros da DFB já havia ficado evidente com o antecessor Nagelsmann nos meses que antecederam a desastrosa Copa do Mundo. A forma como Deniz Undav foi tratado havia causado grande indignação, antes que ele - por influência de sua esposa Lena - chegasse até a pedir desculpas a ele. Também a montagem do elenco, sobretudo a convocação de Leroy Sane e o movimento para trazer Manuel Neuer de volta, causaram estranhamento.

Com seu grupo XXL de 44 jogadores, distribuídos em duas listas, Klopp, por sua vez, segue uma abordagem completamente diferente da de Nagelsmann. Mas é uma abordagem que, por causa das muitas caras novas, também abre espaço para discussões.

O que Jürgen Klopp escreveu em seu e-mail?

"Estou imensamente orgulhoso por poder fazer parte da família DFB desde 15 de agosto. Da família de vocês", Klopp teria escrito no início. Segundo a publicação, ele em seguida agradeceu pelos méritos das jogadoras e dos jogadores: "Como jogador, eu estava a quilômetros de distância de uma convocação, hoje posso fazê-la eu mesmo como técnico da seleção. É um grande privilégio, que valorizo muito. Assim como não consigo estimar em alto grau suficiente os méritos de vocês."

Na parte final, Klopp também teria pedido expressamente mais uma vez que os ex-profissionais deem apoio a ele e à sua equipe. "Fico muito feliz se vocês continuarem acompanhando e apoiando a nossa seleção nacional em seu recomeço no caminho rumo à Eurocopa de 2028. Porque todos nós somos a seleção nacional."

No decorrer da pausa internacional XXL, a Alemanha enfrenta a Holanda na estreia da Nations League, a Grécia duas vezes e a Sérvia.