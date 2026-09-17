Ao que tudo indica, as consequências do que fizeram Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté e Vinícius Júnior, o trio do Real Madrid, na partida contra o Elche, não terminarão tão cedo.

A polêmica segue acesa depois de os três jogadores terem coberto parcialmente suas camisas durante a partida entre Elche e Real Madrid (3 a 2), na noite de terça-feira.

Os três jogadores do Real Madrid optaram por esconder parcialmente a frase "Todos somos de Ceuta", em apoio aos moradores de Ceuta.

A extrema-direita na Espanha atiçou essa polêmica e a explorou, apressando-se em condenar os três jogadores.

Mbappé abordou o tema ontem, garantindo a todos que está ciente do sofrimento dos imigrantes.

No entanto, a associação "Ultras Sur", um grupo de torcedores do Real Madrid classificado como de extrema-direita e proibido de entrar no estádio Santiago Bernabéu desde 2013, após diversos atos de violência, entre eles a saudação nazista, exigiu um pedido de desculpas dos três jogadores.

A associação afirmou em comunicado publicado pelo site "Foot Mercato": "Ainda que o grupo sempre se distancie da polêmica em torno de jogadores que demonstram falta de respeito ou de consideração pelo nosso símbolo e pelos nossos valores, sentimo-nos obrigados a nos manifestar publicamente sobre o que aconteceu na terça-feira. É totalmente inaceitável que jogadores que vestem a nossa camisa e recebem seus salários com o dinheiro dos sócios desrespeitem os cidadãos espanhóis que sofrem as consequências da invasão".

E prosseguiu: "Temos certeza de que cada torcedor do Real Madrid e cada espanhol sente vergonha da imagem que esses três indivíduos passaram".

E ressaltou: "Infelizmente, não nos surpreende que o presidente do nosso clube tenha optado por fazer vista grossa. Por isso, exigimos um pedido de desculpas público desses jogadores. Caso contrário, exigimos a renúncia de Florentino Pérez, a quem responsabilizamos pela perda dos valores e da dignidade do nosso clube".

E a associação concluiu: "Você pode perder partidas, títulos e dinheiro, mas quando perde os seus valores e permite que isso aconteça, perde a geração que deveria dar continuidade à sua trajetória".

Vale lembrar que a associação de torcedores do Real Madrid em Ceuta lançou ontem um violento ataque aos três jogadores, chamando-os de hipócritas.