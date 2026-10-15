Gianni Infantino pensou que a palavra "desculpe" fecharia a porta, mas ela acabou abrindo as portas do inferno. Em uma reunião fechada na qual tentou conter a fúria do Conselho da Fifa, o presidente da entidade máxima do futebol pediu desculpas pelo projeto de venda da Copa do Mundo, mas a resposta veio de forma rápida e chocante do coração da Europa: não estamos convencidos, e você não está apto a continuar.

Gianni Infantino apresentou um pedido de desculpas oficial ao Conselho da Fifa na quinta-feira pelos erros que marcaram o polêmico projeto "Fifa Forward Enterprise" (FFE), posteriormente abandonado.

Em um vídeo, Infantino declarou: "Primeiramente, peço desculpas pelos erros que cometemos no processo de comunicação e consulta relacionado ao projeto FIFA Forward Enterprise, que tiveram consequências graves".

E acrescentou, em sua defesa: "Mas é importante lembrar que isso era apenas uma proposta, e de forma alguma um acordo definitivo".

O plano do FFE tinha como objetivo criar uma empresa separada para administrar os interesses comerciais das competições da Fifa, incluindo a Copa do Mundo, e vender uma participação minoritária a investidores do setor privado, algo que Infantino justificou dizendo que a intenção era oferecer financiamento adicional às 211 federações filiadas à Fifa.









O apoio africano não basta: a Alemanha detona a bomba

Embora Infantino aparentemente tenha contado com forte apoio entre os dirigentes africanos dentro do Conselho, a oposição das grandes federações europeias permaneceu clara e decisiva, segundo a "Reuters".

O presidente da Federação Alemã de Futebol, Bernd Neuendorf, provocou uma surpresa estrondosa ao pedir um "recomeço completo" na Fifa, afirmando que a reforma é impossível enquanto Infantino permanecer no cargo.

Em tom decisivo, Neuendorf disse: "Antes de tudo, precisamos de reformas, isso é verdade, e todos sabem disso. A antiga administração precisa ser reformada, e todo o sistema de governança precisa ser reformado. Mas sou absolutamente claro quanto a isso: não é possível com o Gianni. Por isso, acredito que precisamos de um recomeço completo, um recomeço político".

"Soubemos pela imprensa": o escândalo da consulta

Neuendorf revelou que o pedido de desculpas de Infantino não foi suficientemente sincero: "Não senti que esse pedido de desculpas fosse pelo projeto Fifa Forward como um todo. Minha impressão foi de que ele veio apenas por não tê-lo apresentado ao Conselho e por não ter envolvido ninguém nele".

Ele acrescentou que os membros do Conselho souberam do perigoso projeto por meio dos veículos de imprensa, e não pela liderança da Fifa, e que representantes de outras confederações continentais também reclamaram da falta de consulta.

E encerrou sua declaração incendiária: "No que diz respeito especificamente ao projeto Fifa Forward, tenho a impressão de que esse assunto não foi mencionado em seu pedido de desculpas".

As declarações da Alemanha confirmam que a crise de confiança entre Infantino e os grandes da Europa chegou ao ponto sem volta, e que seu pedido de desculpas não foi mais do que uma tentativa fracassada de salvar seu futuro no comando da maior organização do futebol mundial.



