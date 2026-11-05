Jorge Jesus, técnico da seleção portuguesa, revelou sua posição sobre a decisão de Cristiano Ronaldo de se aposentar do futebol internacional, afirmando que tentou convencer o capitão da seleção a dar continuidade à sua carreira com o "Brasil da Europa", mas acabou tendo de respeitar seu desejo.

Jesus falou, nesta quinta-feira, ao canal "Canal 11", após Ronaldo anunciar sua decisão de encerrar sua trajetória com a seleção portuguesa e entregar a camisa número 7, indicando que já havia discutido o assunto com o atacante do Al-Nassr antes de anunciar sua lista preliminar, que contou com o nome de Dom.

Jesus disse sobre a aposentadoria de Ronaldo, conforme noticiado pelo jornal português "A Bola": "Essa é uma decisão que diz respeito a ele. Já tivemos, de fato, a oportunidade de conversar sobre o assunto antes da lista preliminar. Pedi-lhe que continuasse, que seguisse comigo porque eu precisava da presença dele ao meu lado, mas tenho que aceitar sua decisão".

As declarações de Jesus vêm apesar de a decisão de Ronaldo de encerrar sua trajetória com a seleção portuguesa ter ocorrido na sequência da crise que eclodiu entre as duas partes durante a concentração da equipe na cidade de Copenhague, na Dinamarca, na última Data Fifa.

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Ronaldo deixou a concentração sem permissão em protesto às declarações de Jesus, antes de ser suspenso por um mês. E, apesar de ter declarado posteriormente seu desejo de prosseguir com sua caminhada com Portugal, o jogador surpreendeu a todos hoje ao anunciar a aposentadoria do futebol internacional.

O anúncio de Dom veio 24 horas antes da divulgação da lista da seleção portuguesa de preparação para a concentração de novembro, que inclui os dois últimos jogos da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

Elogio à posição histórica de Ronaldo

O técnico português elogiou a posição histórica que Ronaldo, de 41 anos, ocupa, afirmando que seu impacto foi além dos limites da seleção e chegou a gerações inteiras de torcedores portugueses.

Ele disse: "Ele é uma referência mundial, e uma referência para Portugal e para a seleção. É um jogador que deu muito à seleção ao longo de todos esses anos, e é um símbolo para a juventude portuguesa. A maioria de seus torcedores são jovens".

E Jesus acrescentou, relembrando sua experiência anterior com Ronaldo quando trabalharam juntos no Al-Nassr da Arábia Saudita: "Tive a oportunidade de trabalhar com ele por um ano no Al-Nassr, e por isso ele sempre será uma referência para nossa seleção, nosso povo e nossa história".

Decisão para eternizar o legado de Ronaldo

Jesus não se limitou a elogiar Ronaldo, mas revelou um passo que tomou para eternizar o legado do capitão de Portugal dentro da sede da Federação Portuguesa de Futebol.

Ele explicou: "Temos na sala de palestras... mandei colocar uma grande foto dele na sala, para que esteja presente diante de todos os jovens, e não só os jovens, mas também diante de nossos colegas que se reúnem ali diariamente, como uma referência para eles".

Jesus concluiu sua fala reforçando que o impacto de Ronaldo no futebol português não terminará simplesmente com sua aposentadoria internacional, dizendo: "Ele permanecerá sempre nos corações dos portugueses, e na seleção, e não há como voltar atrás nisso, porque ele sempre será uma referência para o futebol português".