"Peço desculpas a quem se ofendeu", diz Simeone sobre gesto que viralizou

Técnico argentino explicou que o gesto se referiu ao fato de "ter culhão" devido à escalação da equipe

Diego Simeone polemizou ao fazer um gesto na vitória do Atlético de Madrid contra a Juventus, pela Champions League. Após o primeiro gol da equipe espanhola, Simeone comemorou levando aos mãos à região do órgão genital e a imagem viralizou. De acordo com informações do Marca, o treinador se disse arrependido pelo gesto e pediu desculpas "aos que se sentiram ofendidos" e à Juve.

"Sabem que eu não fujo e nem quero justificativas, mas quero pedir desculpas mais uma vez às pessoas que se sentiram claramente ofendidas pelo gesto do outro dia e também à Juventus. Foi uma expressão, uma expressão ruim, do que eu sentia pelos jogadores. Digo antes de qualquer coisa para encerrar o assunto", falou Simeone.

Em outro ponto da entrevista coletiva ele tentou explicar o motivo da comemoração e atribuiu o gesto ao fato de "ter culhões".

"Colocar [Diego] Costa e Koke depois de um mês sem jogarem... Tem que ter culhões", afirmou 'Cholo'.

Na última quinta-feira (21) o CEO da Internazionale. Giuseppe Marotta afirmou que o zagueiro uruguaio Diego Godín está muito perto de fechar a negociação e trocar o Atlético de Madrid pelo time italiano. Simeone, porém, se recusou a comentar sobre o tema.

"Não posso dizer nada, é uma opinião as palavras de Marotta. Se Godín ou o Atlético têm de dizer algo, eles o farão, eu não opino sobre algo que não sei", disse o treinador argentino.