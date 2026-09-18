PEC Zwolle sofre nova goleada uma semana após a surra para o Feyenoord, desta vez em Groningen

O FC Groningen venceu o PEC Zwolle com muita facilidade na noite de sexta-feira. No Euroborg, o time de Dick Lukkien fez 3 a 0 e, com isso, sobe para a sexta colocação. O PEC Zwolle agora é o 16º.
O PEC Zwolle foi a Groningen em busca de revanche pela dolorosa derrota por 7 a 0 no último fim de semana para o Feyenoord, mas no primeiro tempo o FC Groningen foi senhor absoluto em seu Euroborg.
Com apenas 20 minutos, a equipe da casa abriu o placar. Marco Rente acionou Jorg Schreuders, que manteve a calma e rolou para Thom van Bergen. O atacante finalizou com tranquilidade: 1 a 0.
Pouco depois, foi o próprio Schreuders quem fez o 2 a 0. Schreuders aproveitou a perda de bola de Ryan Thomas e acertou de fora da área com seu pé esquerdo “fraco”.
Depois do intervalo, o PEC Zwolle chegou perto de marcar pela primeira vez. Gabriël Reiziger recebeu um cruzamento rasteiro pela esquerda e conseguiu tocar na bola, mas viu a finalização sair rente à trave.
No fim das contas, o PEC Zwolle também não conseguiu reagir no segundo tempo. O FC Groningen chegou aos 3 a 0 aos 68 minutos. Uma cobrança de falta indireta e ensaiada foi fuzilada por Tygo Land no ângulo: 3 a 0.
Pouco depois, Van Bergen ainda ficou perto do seu segundo gol na noite. O atacante do FC Groningen levou a melhor em uma jogada confusa dentro da área, mas não calibrou o pé esquerdo na finalização.