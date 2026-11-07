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Barcelona e Atlético de Madrid estariam se preparando para pôr fim ao recente conflito institucional entre os clubes quando os dois gigantes espanhóis se enfrentarem no Riyadh Air Metropolitano, neste domingo. Após um verão de trocas públicas de declarações acaloradas e acusações, as duas diretorias querem restabelecer uma relação profissional.

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As origens do reencontro no Riyadh Air Metropolitano

Segundo o AS, o presidente do Barcelona, Joan Laporta, lidera uma delegação que viajará à capital espanhola neste domingo. Os dirigentes dos dois clubes almoçarão juntos antes da partida entre as equipes por La Liga, em uma demonstração pública de união.

O gesto de reconciliação ocorre após um encontro recente entre dirigentes na assembleia da European Football Clubs (EFC), em Copenhague. As cúpulas dos dois clubes trabalharam para reparar os danos causados por uma turbulenta janela de transferências no verão, sinalizando o fim de meses de atrito institucional.

Críticas públicas e abraços em Copenhague

O desentendimento começou quando Alvarez expressou abertamente o desejo de deixar Madri para realizar seus sonhos. Laporta sustentou que o Barcelona agiu corretamente durante todo o episódio e confirmou que o clube catalão havia feito uma proposta e estava disposto a negociar. O Atlético de Madrid, porém, manteve sua posição e declarou que o argentino campeão da Copa do Mundo não estava disponível para transferência.

A tensão aumentou quando o CEO do Atlético de Madrid, Miguel Angel Gil Marin, criticou publicamente o Barcelona. Ele acusou o clube catalão de falta de transparência, ética e honestidade em sua conduta. A declaração provocou uma resposta contundente de Rafa Yuste, então presidente interino do Barcelona, que afirmou que Gil Marin havia passado dos limites.

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No entanto, a animosidade se dissipou após o encontro em Copenhague. Ao comentar sua reunião recente com o dirigente do Atlético de Madrid, Laporta declarou: “Nós nos vimos e nos abraçamos. Tenho certeza de que já resolvemos nossas diferenças e, de agora em diante, está tudo esclarecido. Ele é um homem fantástico com quem me sinto muito à vontade.”

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Superada a disputa por Alvarez

O impasse do verão terminou com o Barcelona desistindo de contratar o atacante argentino. Ao aceitar que um acordo era impossível, o clube catalão voltou suas atenções no mercado para a Premier League.

Em seguida, contratou Gabriel Jesus, do Arsenal, preenchendo a lacuna no ataque e deixando a disputa por Alvarez para trás. Essa mudança de rumo abriu caminho para que os dois clubes normalizassem suas relações entre dirigentes.

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O confronto decisivo de domingo por La Liga

Enquanto os dirigentes fazem as pazes durante o almoço, as atenções logo se voltarão para o campo do Riyadh Air Metropolitano. O confronto de domingo representa um teste importante por La Liga para as duas equipes, que buscam afirmar sua força na primeira divisão espanhola.

Com as relações diplomáticas restabelecidas, a intensa rivalidade pode voltar ao lugar que lhe cabe: o campo. Ambas as equipes buscarão a vitória em um duelo tático que promete ser muito disputado entre duas potências do futebol espanhol.