Paz entre Icardi e Inter de Milão tem um obstáculo: a resistência do elenco

Atacante e elenco parecem estar em rotas distintas e diferenças podem atrapalhar reintegração

Apesar de as notícias dos últimos dias indicarem que a novela estava perto do fim, o afastamento do atacante Mauro Icardi na depende da aprovação dos outros jogadores, o que parece não ser possível no momento.

Segundo o jornal La Gazzetta dello Sport, o restante do elenco e até o técnico Luciano Spalletti não concordam com a simples reintegração do camisa 9 sem que haja uma explicação por parte do argentino sobre o ocorrido nas últimas semanas.

Vale lembrar que Icardi está treinando de maneira separada dos outros atletas voluntariamente após Wanda Nara, sua mulher e empresária, recusar a proposta de renovação contratual oferecida pela diretoria Nerazzurri. Desde então, a braçadeira de capitão passou para o goleiro Samir Handanovic e alguns jogadores se manifestaram publicamente contra a postura de Icardi.

O plantel, inclusive, teria feito um pacto de duas vitórias contra Eintracht e para mostrar que não existe dependência do atacante. A cúpula da Inter tenta recuperar o centroavante para negociá-lo com outras equipes na próxima janela de transferências.

Dois interessados no próprio futebol italiano seriam a e o . Beppe Marotta, diretor de futebol da Inter, vê no primeiro time a possibilidade de troca entre Icardi e Paulo Dybala, enquanto o segundo busca um atacante de ofício.