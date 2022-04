Paysandu x Ypiranga-RS: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série C 2022

Paysandu e Ypiranga se enfrentam neste sábado (30), na Arena Verde, a partir das 17h (de Brasília), pela quarta rodada da Série C do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

QUANDO É?

JOGO Paysandu x Ypiranga DATA Sábado, 30 de abril de 2022 LOCAL Arena Verde - Paragominas, MG HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jonathan Antero Silva

Assistentes: Adenilson de Souza Barros e Rener Santos de Carvalho

Quarto árbitro: Gustavo Ramos Melo

ONDE VAI PASSAR?

O DAZN, no streaming, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (30), na Arena Verde.

MAIS INFORMAÇÕES

Ainda sem saber o que é perder na Série C, com dois empates e uma vitórias, o Paysandu se prepara para enfrentar o Ypiranga na Arena Verde, em Paragominas - a última partida da punição da perda de mando de campo imposta pelo STJD.

O clube foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Deportiva por causa da invasão de torcedores no gramado do Estádio da Curuzu, no jogo contra o Ituano-SP, pela quarta rodada do quadrangular da Série C de 2021.

Do outro lado, o Ypiranga, com quatro pontos, estreou na Terceirona com derrota para o Aparecidense, enquanto na rodada seguinte empatou com o Confiança sem gols, antes de vencer o Vitória por 2 a 1 na última rodada.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

PAYSANDU

JOGO CAMPEONATO DATA ABC 1 x 1 Paysandu Série C 20 de abril de 2022 Mirassol x Paysandu Série C 26 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Paysandu x Botafogo-SP Série C 8 de maio de 2022 19h (de Brasília) São José x Paysandu Série C 14 de maio de 2022 19h (de Brasília)

YPIRANGA-RS

JOGO CAMPEONATO DATA Confiança 0 x 0 Ypiranga Série C 16 de abril de 2022 Ypiranga 2 x 1 Vitória Série C 24 de abril de 2022

Próximas partidas