Paysandu x Volta Redonda: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série C 2022

Paysandu e Volta Redonda se enfrentam neste domingo (22), na Curuzu, a partir das 19h (de Brasília), pela sétima rodada da Série C do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!



QUANDO É?

JOGO Paysandu x Volta RedondaD DATA Domingo, 22 de maio de 2022 LOCAL Curuzu - Belém, PA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luciano da Silva Miranda - CE

Assistentes: Eleutério Felipe Marques e Anderson da Silva - CE

Quarto árbitro: Ignacio Jose de Almeida - PA

ONDE VAI PASSAR?

O DAZN, no streaming, é o vanal que vai transmitir o jogo deste domingo (22), na Curuzu.

MAIS INFORMAÇÕES

Vindo de derrota para o São José por 2 a 0, o Paysandu busca a recuperação na Série C. No momento, o Papão aparece no meio da tabela, fora da zona de classificação, com nove pontos (duas vitórias, três empates e uma derrota).

"É muito difícil o time adversário propor o jogo na Curuzu, eles sabem que a nossa equipe é muito forte. Tenho certeza que não virão com essa intuição de propor o jogo. Nós vamos impor o nosso jogo", afirmou o atacante Danrlei.

"É uma campanha boa. Perdemos invencibilidade no domingo, mas estávamos invictos. Tenho certeza que vamos virar essa chave", completou.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Volta Redonda, com dez pontos, vem de vitória sobre o Brasil de Pelotas por 3 a 1 na última rodada.

No retrospecto histórico do confronto, as equipes somam quatro empates. O último encontro aconteceu pela Série C de 2021, e terminou empatado por 2 a 2.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

PAYSANDU

JOGO CAMPEONATO DATA Paysandu 4 x 1 Botafogo-SP Série C 8 de maio de 2022 São José 2 x 0 Paysandu Série C 15 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Paysandu x Manaus Série C 30 de maio de 2022 20h (de Brasília) Ferroviário x Paysandu Série C 5 de junho de 2022 19h (de Brasília)

VOLTA REDONDA

JOGO CAMPEONATO DATA ABC 1 X 0 Volta Redonda Série C 8 de maio de 2022 Volta Redonda 3 x 1 Brasil de Pelotas Série C 15 de maio de 2022

Próximas partidas