Paysandu x Vitória: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam neste sábado (24), pela sexta rodada da segunda fase da Série C; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

De olho na classificação, o Vitória visita o Paysandu neste sábado (24), na Curuzu, a partir das 17h (de Brasília), pela sexta rodada da segunda fase da Série C. O torcedor pode acompanhar ao vivo do DAZN, na plataforma de streaming.

Na lanterna do grupo com 3 pontos e fora da briga pelo acesso, o Paysandu quer encerrar a sua participação no campeonato com um triunfo diante de sua torcida.

"A motivação é vestir a camisa de um clube muito grande, é a maior motivação que a gente tem. Honrar a camisa, honrar o nosso nome. Terminar o campeonato com dignidade, sair de casa com resultado positivo, vencer a partida, e mostrar para o nosso torcedor que não baixamos a cabeça", disse o goleiro Thiago.

Com 8 pontos, o Vitória entra em campo defendendo a vice-liderança e sabe que precisa ganhar para não depender de qualquer outro resultado para conquistar o acesso. Alan Santos e Lazaroni, suspensos, são desfalques certos, enquanto Lazaroni, com problema físico, é dúvida.

Escalações:

Escalação do provável Paysandu: Thiago, Lucas Costa, Naylhor, Wesley, Patrick Brey, Mikael, João Vieira, José Aldo, Serginho, Robinho e Marlon.

Escalação do provável Vitória: Dalton, Alemão, Páscoa, Marco Antônio, Léo Gomez, Zé Vitor, Honório, Dionísio, Eduardo, Rafinha e Tréllez..

Desfalques

Vitória

Sem desfalques confirmados.

Paysandu

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sábado, 24 de setembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Curuzu, Belém - PA

• Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira (árbitro), Marcelo Van Gasse e Neuza Back (assistentes), Ilbert da Silva (quarto árbitro) e Thiago Duarte Peixoto (AVAR)