Paysandu x Remo: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes fazem o primeiro jogo da final do Paraense nesta quarta-feira (2), no Mangueirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e fazem o primeiro jogo da final do Campeonato Paraense na noite desta quarta-feira (2), às 20h (de Brasília), no Mangueirão. O duelo terá transmissão ao vivo na TV Cultura (PA) no canal aberto, e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Paysandu x Remo DATA Quarta-feira, 2 de setembro de 2020 LOCAL Mangueirão HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Fernando Torres/Paysandu)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Aqui, na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui

Após duas temporadas, Paysandu e Remo voltam a decidir o título do Paraense. Os duelos estão marcados para esta quarta-feira (2), e domingo (6).

O chega para a decisão sob forte desconfiança da torcida. Desde a retomada do futebol, a equipe venceu quatro vezes, empatou uma e perdeu em outras três oportunidades.

Já o Remo chega em melhor momento, com seis vitórias e dois empates. O técnico Mazola Júnior não sabe o que é perder desde que assumiu o Leão, em fevereiro.

Provável escalação do Paysandu: Gabriel Leite; Tony, Wesley Matos, Perema e Bruno Collaço; Uchôa, PH e Alex Maranhão; Mateus Anderson, Vinícius Leite e Nicolas.

Provável escalação do Remo: a atualizar.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PAYSANDU

JOGO CAMPEONATO DATA Paysandu 1 x 0 Treze 22 de agosto de 2020 Manaus 2 x 1 Paragominas Série C 29 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Remo x Paysandu Campeonato Paraense 6 de setembro de 2020 17h (de Brasília) Paysandu x Jacuipense Série C 9 de setembro de 2020 20h (de Brasília)

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Imperatriz 0 x 0 Remo Série C 25 de agosto de 2020 Remo 0 x 0 Vila Nova Série C 30 de agosto de 2020

Próximas partidas