Paysandu x Remo: escalação, desfalques e mais do jogo pela final do Parazão 2022

O Paysandu recebe o Remo nesta quarta-feira (6), às 20h (de Brasília), na Curuzu, pelo jogo de volta da final do Parazão. Como venceu o primeiro duelo por 3 a 0, o Leão pode até perder por dois gols de diferença para ser campeão.

Na primeira fase, o Remo encerrou na liderança do Grupo C, com 14 pontos, (três vitórias e cinco empates), antes de eliminar o Caeté por 4 a 0 nas quartas de final, e a Tuna Luso nos pênaltis na semi.

Já o Papão, que precisa de quatro gols de diferença ou, ao menos, três para levar a decisão às cobranças de penalidades, fechou a fase de grupos na liderança do Grupo A, com 17 pontos, deixou para trás o Tapajós e Águia de Marabá, nas quartas e semi, respectivamente.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto decisivo na Curuzu, o Paysandu deve realizar algumas mudanças na equipe titular.

No gol, Thiago Coelho é cotado para assumir o lugar de Elias Curzel, enquanto Igor Carvalho e Marcão devem reaparecer entre os titulares.

Do outro lado, o Remo terá o retorno do meia Felipe Gedoz, mas Everton e Erick Flores, lesionados, estão fora, assim como Anderson Uchôa, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Possível escalação do Paysandu: Elias Curzel (Thiago Coelho); Igor Carvalho, Genílson, Héverton (Marcão) e João Paulo; Mikael, Ricardinho (Robinho) e José Aldo; Serginho, Marlon e Marcelo Toscano.

Possível escalação do Remo: Vinícius; Ricardo Luz, Daniel Felipe, Marlon e Leonan; Marciel, Paulinho Curuá e Marco Antônio; Bruno Alves, Ronald e Brenner.

DESFALQUES

PAYSANDU:

-

REMO:

Anderson Uchôa: suspenso

Everton Sena e Erick Flores: lesionados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Paysandu x Remo será transmitido ao vivo pela TV Cultura (PA), na TV aberta, e pelo YouTube da TV Cultura do Pará, na internet, nesta quarta-feira (6).

https://twitter.com/Paysandu/status/1511688680091656193