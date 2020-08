Paysandu x Paragominas: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes fazem o jogo de volta válido pela semifinal do Campeonato Paraense; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e Paragominas fazem nesta quarta-feira (19), às 20h (de Brasília) o jogo de volta válido pela semifinal do Campeonato Paraense. Os visitantes têm a vantagem do empate após o triunfo por 3 a 2 na primeira partida. O duelo terá transmissão ao vivo na TV Cultura (PA) no canal aberto, e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Paysandu x Paragominas DATA Quarta-feira, 19 de agosto de 2020 LOCAL Mangueirão HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Fernando Torres/Paysandu)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo na TV Cultura (PA) no canal aberto, e do Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui

O Paysandu vem de uma sequência de resultados ruins nos últimos dias: além de ter perdido o jogo de ida da semifinal do Parazão, o também saiu derrotado pelo Vila Nova, em partida válida pela do Campeonato Brasileiro. O técnico Hélio dos Anjos terá todos os atletas à sua disposição e ressaltou a importância da classificação à final. "É o nosso jogo da vida, onde vamos fazer de tudo para vencer um forte adversário que foi o Paragominas, mas sem nenhum temor de fazer um grande jogo e conquistar a vitória", afirmou.

Mais times

Já o Paragominas aproveitou a semana cheia para recuperar todos os jogadores. Em entrevista coletiva, o treinador Robson Melo frisou a importância do nível de concentração para o duelo. "Será um time competitivo, isso você pode esperar, mas que temos que dobrar o nível de concentração, porque o adversário é muito qualificado e não podemos facilitar. [...] Precisamos ter melhor posse de bola e ser mais mortal nas oportunidades que irão aparecer. Finalizar melhor, atitude com a bola e sem a bola, doação total", analisou.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Paysandu: Gabriel Leite; Tony, Wesley Matos, Perema e Bruno Collaço; Uchôa, PH e Alex Maranhão; Mateus Anderson, Vinícius Leite e Nicolas.

Provável escalação do Paragominas: Gustavo, Diego, Robinho, Yan, Renan, Biro, Alisson, Alexandre, Kayka, J. Neto e Aleilson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PAYSANDU

JOGO CAMPEONATO DATA Vila Nova 2 x 0 Paysandu Série C 15 de agosto de 2020 Paragominas 3 x 2 Paysandu Campeonato Paraense 12 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Paysandu x Treze Série C 22 de agosto de 2020 19h (de Brasília) Manaus x Paysandu Série C 29 de agosto de 2020 19h (de Brasília)

PARAGOMINAS

JOGO CAMPEONATO DATA Paragominas 3 x 2 Paysandu Campeonato Paraense 12 de agosto de 2020 Carajás 1 x 3 Paysandu Campeonato Paraense 5 de agosto de 2020

Próximas partidas