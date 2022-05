Paysandu x Manaus: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série C 2022

Jogo acontece nesta segunda-feira (30), pela oitava rodada da Série C; veja como acompanhar na internet

Paysandu e Manaus se enfrentam nesta segunda-feira (30), no Curuzu, a partir das 20h (de Brasília), pela oitava rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, na plataforma de streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Paysandu x Manaus DATA Segunda-feira, 30 de maio de 2022 LOCAL Curuzu - Belém, PA HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima - AL

Assistentes: Esdras Mariano de Lima e Brigida Cirilo Ferreira - AL

Quarto árbitro: Olivaldo Jose Alves - PA

ONDE VAI PASSAR?

Fernando Torres/Paysandu/Divulgação

O DAZN, é o canal que vai transmitir o jogo desta segunda-feira (30), no Curuzu.

MAIS INFORMAÇÕES

Vindo de vitória sobre o Volta Redonda por 2 a 1 na última rodada, o Paysandu busca emplacar a segunda vitória consecutiva na Série C para subir na tabela de classificação. Atualmente, está empatado com o Manaus, com 12 pontos cada.

Do outro lado, o Manaus, que empatou com o São José em 1 a 1, sabe a dificuldade que é encarar o rival em Belém.

Mais artigos abaixo

"Jogo duro. É difícil jogar lá contra o Paysandu. Tem uma rivalidade grande aqui entre estados, né. Sou muito ciente disso. Joguei lá pelo Remo, e minha esposa também é paraense (risos). Então eu sei muito sobre a cobrança, sobre a rivalidade. Sei que lá vai ser um jogo muito duro, muito pegado. Temos que entrar ligados para poder não ser surpreendidos. Se possível fazer um golzinho e tirar pontos deles lá, que é muito importante pra gente", afirmou o volante Felipe Baiano.

Em oito jogos disputados entre as equipes, o Papão soma três vitórias, contra duas do Manaus, além de três empates. No último confronto, válido pela Série C de 2021, o Paysandu venceu por 2 a 0.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

PAYSANDU

JOGO CAMPEONATO DATA São José 2 x 0 Paysandu Série C 15 de maio de 2022 Paysandu 2 x 1 Volta Redonda Série C 22 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ferroviário x Paysandu Série C 5 de junho de 2022 19h (de Brasília) Paysandu x Botafogo-PB Série C 12 de junho de 2022 19h (de Brasília)

MANAUS

JOGO CAMPEONATO DATA Floresta 0 x 1 Manaus Série C 14 de maio de 2022 Manaus 1 x 1 São José Série C 22 de maio de 2022

Próximas partidas