Paysandu x Manaus: escalação, desfalques e mais do jogo da Série C 2022

Jogo da oitava rodada da Série C acontece às 20h (de Brasília); confira o serviço da partida desta segunda-feira (30)

A bola vai rolar nesta segunda-feira (30) para Paysandu x Manaus, pelo fechamento da oitava rodada da Série C, a partir das 20h (de Brasília), no Curuzu.

Depois de vencer o Volta Redonda, o Papão busca emplacar a segunda vitória consecutiva na Série C para subir na tabela de classificação. Atualmente, é o sétimo colocado, com 12 pontos, seguido pelo adversário, que soma a mesma pontuação.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Curuzu, o Paysandu entra em campo com desfalques importantes. Mikael e Marlon, suspensos, estão fora, assim como Bileu e Ricardinho, que seguem no departamento médico.

Do outro lado, o Manaus conta com os retornos de Weriton e Junior Palmares, enquanto Hélio Paraíba é desfalque certo para o técnico Evaristo Piza.

Possível escalação do Paysandu: Thiago Coelho; Igor Carvalho, Genílson, Lucas Costa e Patrick Brey; Bruno Leonardo, Wesley e José Aldo; Serginho, Marcelinho e Danrlei

Possível escalação do Manaus: Matheus Inácio; Claudinho, Paulo Sérgio e Rayne; Weriton, Gilson, Renan Luís, Felipe Baiano e Luís Felipe (Palmares); Silvano e Rafael Ibiapino.

DESFALQUES

PAYSANDU:

Bileu e Ricardinho: lesionados

Mikael e Marlon: suspensos (terceiro cartão amarelo)

MANAUS:

Hélio Paraíba: lesionado

ARBITRAGEM

Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima - AL

Assistentes: Esdras Mariano de Lima e Brigida Cirilo Ferreira - AL

Quarto árbitro: Olivaldo Jose Alves - PA

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Paysandu e Manaus será transmitido ao vivo pelo DAZN, no streaming, nesta segunda-feira (30).