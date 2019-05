Paysandu x Internacional: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Depois de ter vencido por 3 a 1 o jogo de ida, o Colorado joga pelo empate e até por uma derrota de um gol nas oitavas de final da Copa do Brasil

e se enfrentam pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do nesta quarta-feira (29), às 19h15 (de Brasília), no Mangueirão. Após ter vencido o primeiro duelo por 3 a 1, o joga pelo empate e até por uma derrota de um gol que avança às quartas de final.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

JOGO Paysandu x Internacional DATA Quarta-feira, 29 de maio LOCAL Mangueirão - Pará HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

A partida será transmitida pelo canal Sportv, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PAYSANDU

Precisando de pelo menos uma vitória por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis, o Paysandu conta com o apoio da torcida para surpreender o adversário em casa.

Provável escalação: Mota; Bruno Oliveira, Micael, Victor Oliveira e Bruno Collaço; Anderson Uchoa, Jhony Douglas, Marcos Antônio e Thiago Primão; Nicolas e Diego Rosa.

INTERNACIONAL

Ocupando a sétima posição do Brasileirão, com dez pontos, o Inter volta suas atenções para a . Apesar da boa vantagem construída no Beira-Rio, quando a equipe venceu o primeiro jogo das oitavas de final por 3 a 1, o técnico Odair Hellmann descarta poupar os titulares para a partida de volta.

“Não (pouparemos), porque nós não trabalhamos com time misto. O Internacional tem um grupo qualificado e quando um jogador não pode jogar por decisão minha, por cartão ou por lesão vai entrar um outro atleta do elenco que eu tenho total confiança. Todos estão dando resposta”, disse.

"Estamos sem alguns jogadores com lesões e outros entraram na equipe que mantém um padrão de jogo alto de marcação e intensidade. Sabemos que somente assim, com padrão alto de jogo, vamos conseguir conquistar algum título. Agora, respeitamos o Paysandu. Vamos observar a recuperação dos jogadores. Temos uma viagem desgastante para Belém. Vamos recuperar bem esses atletas e quem estiver com condições na nossa análise de jogar irá atuar”, completou.

Convocado para a Sub-23, o lateral-esquerdo Iago desfalca o Colorado. Uendel será o seu substituto, enquanto Zeca , que estava suspenso no Brasileiro, retorna ao time titular.

Provável escalação: