Paysandu x Floresta: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Jogo acontece neste sábado (13), pela 19ª rodada da Série C; veja como acompanhar na TV e na internet

Paysandu e Floresta se enfrentam neste sábado (13), na Curuzu, a partir das 17h (de Brasília), pela 19ª rodada da Série C do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, do DAZN, no streaming, e do Tik Tok, na internet.

O Papão, segundo colocado com 33 pontos, vai a campo querendo concluir a primeira fase do campeonato na liderança. Para isso, precisa vencer, além de torcer por um tropeço do Mirassol.

Do outro lado, o Floresta, 16º com 20 pontos, tem a necessidade do triunfo para escapar do rebaixamento sem depender de qualquer outro resultado. Caso empate ou perca, o time terá que torcer por uma derrota do Atlético-CE.

Prováveis escalações

Possível escalação do Paysandu: Elias, Robinho, Marlon, Gabriel Davis, Dalberto, Patrick Brey, João Vieira, Mikael, Genilson, Leandro Silva e Naylhor.

Possível escalação do Floresta: Marcos, Santos, Mailson, Joedson, Perema, Lucas Rodrigues, Flavio Torres, Raphael Luz, Fabio, Renan Mota e Carlos Renato.

Desfalques da partida

Paysandu:

sem desfalques confirmados.

Floresta:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Paysandu x Floresta DATA Sábado, 13 de agosto de 2022 LOCAL Curuzu, Belém - PA HORÁRIO 17h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Floresta

JOGO CAMPEONATO DATA Floresta 1 x 1 Campinense Série C 7 de agosto de 2022 Floresta 0 x 3 Barbalha Cearense Série B 4 de agosto de 2022

Paysandu

JOGO CAMPEONATO DATA Altos 0 x 3 Paysandu Série C 6 de agosto de 2022 Campinense 1 x 3 Paysandu Série C 30 de julho de 2022

