Paysandu x Figueirense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Jogo válido pela quarta rodada da segunda fase do campeonato será neste domingo (11); veja como acompanhar na TV e na internet

Paysandu e Figueirense duelam neste domingo (11), às 17h (de Brasília), pela quarta rodada da segunda fase da Série C. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo no DAZN, no streaming.

O Papão entra em campo com a obrigação de vencer para seguir com chances do acesso. O time paraense ainda não pontuou nesta fase e é o lanterna do grupo B. Patrick Brey, lesionado, é baixa no time mandante.

Do outro lado, o Figueirense quer engatar mais um triunfo para dar mais um passo rumo ao acesso. Os catarinenses estão em segundo lugar do grupo, com 6 pontos somados. Rodrigo Bassani, Maurício e Nandinho, machucados, desfalcam a equipe.

Escalações:

Escalação do provável Paysandu: Thiago Carvalho, Leandro Silva, Genílson, Naylhor, Igor Carvalo, Mikael, João Vieira, José Aldo, Marlon, Robinho e Pipico.

Escalação do provável Figueirense: Wilson; Muriel (Natan Masiero), Fernando, Kadu e Zé Mário; Moacir, Oberdan e Léo Artur; Jean Silva, Andrew e Tito.

Desfalques

Paysandu

Patrick Brey, lesionado, é baixa no Papão.

Figueirense

Rodrigo Bassani, Maurício e Nandinho, machucados, são os desfalques do time catarinense.

Quando é?

• Data: domingo, 11 de setembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Curuzu, Belém - PA

• Arbitragem: Rodolpho Toski Marques (árbitro), Roberto dos Santos Junior e João Machado Brischiliari (assistentes), Leonardo Ferreira Lima (quarto árbitro), Marcio Henrique de Gois (VAR)