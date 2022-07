Partida acontece nesta segunda-feira (25), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na internet

Paysandu e Figueirense se enfrentam nesta segunda-feira (25), no Curuzu, a partir das 18h (de Brasília), pela 16ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Separados por apenas um ponto na tabela de classificação, o Papão, com 26 pontos, vem de derrota para o Vitória por 1 a 0, enquanto o Figueirense, com 25, vem de duas vitórias consecutivas na Terceirona.

O técnico do Figueira, Júnior Rocha, terá novamente à disposição o lateral-direito Muriel, o lateral-esquerdo Mário e o meia Léo Artur, poupados na última rodada.

Por outro lado, Jhon Cley e Serginho, no departamento médico, estão fora.

Em 16 jogos disputados entre as equipes, o Papão soma oito vitória, contra cinco do Figueirense, além de três empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do Paysandu: Thiago Coelho; Igor Carvalho, Bruno Leonardo, Douglas e Patrick Brey; João Vieira, Wesley e Serginho; Robinho, Marlon e Marcelo Toscano.

Possível escalação do Figueirense: Wilson; Muriel, Maurício, Luiz Fernando e Zé Mário; Matheus Claudino, Rodrigo Bassani e Léo Arthur; Andrew, Jean Silva e Tito.

Desfalques da partida

Paysandu:

sem desfalques confirmados.

Figueirense:

Jhon Cley e Serginho: machucados.

Quando é?

JOGO Paysandu x Figueirense DATA Segunda-feira, 25 de julho de 2022 LOCAL Curuzu - Belém, PA HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Roger Goulart (RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins e Juarez de Mello Júnior (RS)

Quarto árbitro: Ignacio Jose de Almeida Pedro (PA)

Últimos resultados e próximos jogos

Paysandu

JOGO CAMPEONATO DATA Paysandu 1 x 0 Confiança Série C 9 de julho de 2022 Vitória 1 x 0 Paysandu Série C 17 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Campinense x Paysandu Série C 30 de julho de 2022 19h (de Brasília) Altos x Paysandu Série C 6 de agosto de 2022 19h (de Brasília)

Figueirense

JOGO CAMPEONATO DATA Figueirense 4 x 0 Campinense Série C 9 de julho de 2022 Figueirense 2 x 1 Botafogo-SP Série C 16 de julho de 2022

