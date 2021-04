Paysandu x CRB: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo será nesta terça-feira (13), pela segunda fase da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Paysandu e CRB entram em campo nesta terça-feira (13), na Curuzu, a partir das 16h45 (de Brasília), pela segunda fase da Copa do Brasil. O empate leva a disputa aos pênaltis. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere, na TV fechada . Na Goal , você também acompanha o duelo em tempo real, clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO Paysandu x CRB DATA Terça-feira, 13 de abril de 2021 LOCAL Curuzu, Belém, Brasil HORÁRIO 16h45 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade e Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF)

Quarto árbitro: Gustavo Ramos Melo (PA)

ONDE VAI PASSAR?

CRB vai em busca da classificação na Copa do Brasil/ Foto: Divulgação

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, transmitirão a partida desta terça-feira (6). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após não entrar em campo contra o Tuna Luso devido à queda do placar eletrônico no estádio da Curuzu, o Paysandu chega descansado para o duelo desta terça-feira. O Papão quer aproveitar o fator casa para se impor diante do rival.



"A gente queria muito ter jogado porque a partida traz entrosamento, o próprio ritmo de jogo, intensidade. Por outro lado, evitamos, de certa forma, um desgaste, até pelo campo que a gente ia encontrar, com chuva e bem pesado. Aproveitamos o tempo que tivemos para se preparar da melhor maneira. Sem jogo, procuramos implementar intensidade nos treinamentos, cada vez mais, para chegar preparado para o jogo", disse o lateral-esquerdo Bruno Collaço, em entrevista coletiva.

Bom dia, Fiel! 🔵⚪️



Último treino antes da partida diante do CRB-AL! Vamos! 🐺🔥



Último treino antes da partida diante do CRB-AL! Vamos!

Do outro lado, o CRB também vai com força total para o jogo. O técnico Roberto Fernandes contará com os retornos de Gum, Guilherme Romão, Claudinei e Lucão.

"O jogo de terça-feira é um jogo único, na casa do adversário, contra uma equipe tradicional e qualificada. Basta você olhar os jogadores que estão no Paysandu, vários estavam disputando Série B recentemente. Então, jogo dificílimo, mas a gente tem confiança de manter o rendimento da equipe na temporada e buscar essa classificação", afirmou o técnico.

Unidos vamos em busca da classificação para a próxima fase da Copa Do Brasil! 🏆🇧🇷



Unidos vamos em busca da classificação para a próxima fase da Copa Do Brasil!

Nosso grupo já se encontra em Belém do Pará, hoje realizaremos o último treino antes da partida de amanhã e damos início a concentração para a decisão!

Provável escalação do Paysandu: Victor Souza, Israel, Alisson, Yan, Bruno Collaço, Paulinho, Ratinho, Ruy, Ari Moura, Igor Goularte e Nicolas.

Provável escalação do CRB: Edson Mardden; Reginaldo, Gum, Diego Ivo e Guilherme Romão; Claudinei, Carlos Jatobá e Diego Torres; Calyson (Luidy), Hyuri e Lucão.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PAYSANDU

JOGO CAMPEONATO DATA Paysandu 2 x 4 Remo Campeonato Paraense 4 de abril de 2021 Carajás 1 x 2 Paysandu Campeonato Paraense 14 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tapajós x Paysandu Campeonato Paraense 17 de abril de 2021 10h (de Brasília) Independente-PA x Paysandu Campeonato Paraense 20 de abril de 2021 16h (de Brasília)

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 1 x 1 Altos Campeonato Alagoano 10 de abril de 2021 CEO 1 x 2 CRB Campeonato Alagoano 7 de abril de 2021

Próximas partidas