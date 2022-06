Paysandu x Brasil de Pelotas: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Partida acontece neste domingo (26), pela 12ª rodada da Série C; veja como acompanhar na internet

Paysandu e Brasil de Pelotas se enfrentam neste domingo (26), na Curuzu, a partir das 19h (de Brasília), pela 12ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Para voltar à liderança da Série C do Brasileiro, o Paysandu, com 21 pontos, precisa vencer o Brasil de Pelotas, e torcer para o Mirassol (com 23) não vencer o Botafogo-PB na próxima quarta-feira (3).

Do outro lado, o Brasil de Pelotas, com nove pontos, busca se afastar da zona de rebaixamento e emplacar a segunda vitória consecutiva.

Em seis jogos disputados entre as equipes, o Papão venceu apenas uma vez, contra três do Brasil de Pelotas, além de dois empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do PAYSANDU: Gabriel; Luan Sales, Lucas Gazal, Ricardo Lima e Rodrigues; Renato, Rodriguinho, Cardoso e Robert; Gilvan e Alex Henrique.

Possível escalação do BRASIL DE PELOTAS: Otávio Passos; Marcelinho, Gilberto Alemão, Rafael Castro e Gabriel Araújo; Karl, Macaé (Sabino), Jonatha Carlos, Paulo Victor e Thiago Santos.

Desfalques da partida

Paysandu:

sem desfalques confirmados.

Brasil de Pelotas:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Paysandu x Brasil de Pelotas DATA Domingo, 26 de junho de 2022 LOCAL Curuzu - Belem, PA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodrigo Batista Raposo - DF

Assistentes: Lucas Costa Modesto e Lucas Torquato Guerra - DG

Quarto árbitro: Gustavo Ramos Melo - PA

Últimos resultados e próximos jogos

Paysandu

JOGO CAMPEONATO DATA Paysandu 2 x 1 Botafogo-PB Série C 12 de junho de 2022 Aparecidense 1 x 0 Paysandu Série C 18 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Paysandu x Confiança Série C 11 de julho de 2022 18h (de Brasília) Vitória x Paysandu Série C 17 de julho de 2022 16h (de Brasília)

Brasil de Pelotas

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil de Pelotas 0 x 2 Ypiranga Série C 11 de junho de 2022 Brasil de Pelotas 3 x 1 Ferroviário Série C 18 de junho de 2022

Próximas partidas