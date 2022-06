Paysandu x Botafogo-PB: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo da Série C

Jogo da 10ª rodada do Brasileirãoa Série C acontece neste domingo (12); veja como acompanhar na TV e na internet

O Paysandu recebe o Botafogo-PB na noite deste domingo (12), na Curuzu, a partir das 19h (de Brasília), pela 10ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, na plataforma de streaming.



Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Paysandu x Botafogo-PB DATA Domingo, 12 de junho de 2022 LOCAL Curuzu, Belém - PA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Vinicius Araujo (SP)

Assistentes: Gustavo Oliveira e Alberto Masseira (SP)

Quarto árbitro: Djonaltan Araujo (PA)

Informações da partida

Vice-líder da Série C, com 18 pontos, o Paysandu espera ter casa cheia para ir em busca de mais uma vitória na Série C. O Papão tem o melhor ataque da competição, com 18 gols marcados até o momento.

Do outro lado, o Botafogo-PB está na quarta-posição, com 17 pontos marcados. O Belo quer manter um tabu diante do rival, já que nos últimos quatro jogos, venceu três, além de um empate. A equipe visitante ainda terá os reforços de Gustavo Salomão e William Alves, que tiveram seus nomes publicados no BiD e foram relacionados.

Prováveis escalações

Paysandu: Thiago Coelho; Leandro Silva, Genilson, Lucas Costa e Patrick Brey; Mikael, João Vieira e José Aldo; Robinho, Marlon e Pipico.

Botafogo-PB: Luis Carlos; Gabriel Yanno, Camilo e Paulo Vitor; Edvan (Elias), PH, Kesley, Nádson e Alessandro; Leilson e Gustavo Coutinho.

Desfalques

Paysandu

Igor Carvalho, Serginho e Marcelo Toscano: departamento médico.

Botafogo-PB

Jonathan, Ratinho, Tinga, Esquerdinha, Bruno Ré e Nicolas: lesionados.

Últimos resultados e próximos jogos

Paysandu

Próximas partidas

Botafogo-PB

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo-PB 0 x 0 ABC Série C 4 de junho de 2022 Volta Redonda 0 x 1 Botafogo-PB Série C 29 de maio de 2022

Próximas partidas