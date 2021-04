Paysandu x Águia de Marabá: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (28), pela última rodada do Paraense; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Paysandu e Águia de Marabá se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 15h30 (de Brasília), na Curuzu, pela oitava rodada do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão ao vivo da Papão TV, na internet. Na Goal , o torcedor pode acompanhar todos os lances ao vivo clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Paysandu x Águia de Marabá DATA Quarta-feira, 28 de abril de 2021 LOCAL Curuzu, Belém, Pará 15h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Papão é líder do Grupo A no Parazão / Foto: Fernando Torres/Paysandu

A partida será transmitida pela Papão TV, na internet. Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS

Líder do grupo A, Paysandu vai em busca de mais uma vitória em casa no estadual. Para o jogo desta quarta-feira, o Papão deve mandar a campo uma equipe alternativa, já visando a reta final do campeonato. O lateral-direito Israel,suspenso, é o desfalque do time da Curuzu.

Já o Águia de Marabá luta por uma vaga na próxima fase, mas também briga contra o rebaixamento. Por isso, o time tentará aproveitar a falta de entrosamento do rival para "resolver" a sua situação no paraense.

Provável escalação do Paysandu: A confirmar.

Provável escalação do Águia de Marabá: João Ricardo, Bruno Limão, Junior Gaucho, Guigui, Fernandes, Balão, Matheus Rosas, Dé, Veraldo, Echeverria e Romarinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PAYSANDU

JOGO CAMPEONATO DATA Paysandu 2 x 0 Tuna Luso Paraense 24 de abril de 2021 Tapajós 0 x 1 Paysandu Paraense 17 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tombense x Paysandu Série C 30 de maio de 2021 17h (de Brasília) Paysandu x Águia de Marabá Paraense 28 de abril de 2021 15h30 (de Brasília)

ÁGUIA DE MARABÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Águia de Marabá 0 x 1 Itupiranga Paraense 21 de abril de 2021 Águia de Marabá 1 x 1 Remo Paraense 18 de abril de 2021

Próximas partidas