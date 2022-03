Paysandu x Águia de Marabá: onde assistir ao vivo, horário e informações da semifinal do Parazão 2022

Paysandu e Águia de Marabá se enfrentam nesta quarta-feira (30), no Estádio da Curuzu, a partir das 20h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Parazão. Como venceu o primeiro duelo por 3 a 1, o Papão pode perder até por um gol de diferença para chegar à final. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura (PA), na TV aberta.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Paysandu x Águia de Marabá DATA Quarta-feira, 30 de março de 2022 LOCAL Estádio da Curuzu - Belém, PA HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A TV Cultura (PA), na TV aberta, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (30), em Belém.

MAIS INFORMAÇÕES

O Paysandu fechou a fase de grupos na liderança do Grupo A, com 17 pontos (cinco vitórias, dois empates e uma derrota, além de 14 gols marcados e 6 sofridos).

Do outro lado, o Águia de Marabá ficou em segundo no Grupo A, com 12 pontos, e acumulou três vitórias, três empates e duas derrotas, com dez gols marcados e nove sofridos.

Nas quartas, o Papão eliminou o Tapajós após vencer por 5 a 3 no placar agregado, enquanto o Águia venceu o Castanhal por 1 a 0.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

PAYSANDU

JOGO CAMPEONATO DATA Paysandu 1 x 0 Tapajós Parazão 23 de março de 2022 Águia de Marabá 1 x 3 Paysandu Parazão 27 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO ABC x Paysandu Série C 9 de abril de 2022 19h (de Brasília) Paysandu x Atlético-CE Série C 17 de abril de 2022 20h30 (de Brasília)

ÁGUIA DE MARABÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Castanhal 0 x 1 Águia de Marabá Parazão 22 de março de 2022 Águia de Marabá 1 x 3 Paysandu Parazão 27 de março de 2022

