Paysandu x Águia de Marabá: escalação, desfalques e mais do jogo da semifinal do Parazão 2022

O Paysandu enfrenta o Águia de Marabá nesta quarta-feira (30), às 20h (de Brasília), no Estádio da Curuzu, pelo jogo de volta da semifinal do Parazão. Como venceu o primeiro duelo por 3 a 1, o Papão pode perder até por um gol de diferença que mesmo assim vai para a final.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto decisivo em casa, o Paysandu entrará em campo com dois desfalques certos: o lateral-direito Igor Carvalho, com desconforto na panturrilha direita, e o atacante Marcelo Toscano, com dores no joelho direito.

Já o Águia de Marabá, que precisa, no mínimo, da vitória por dois gols para levar aos pênaltis, deve repetir a mesma escalação do primeiro jogo.

Quem vencer terá pela frente o Remo, que eliminou a Tuna Luso nos pênaltis por 4 a 2.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Paysandu: Elias Curzel; Polegar, Genílson, Heverton, João Paulo; Mikael, Ricardinho, José Aldo; Serginho, Marlon e Danrlei.

Possível escalação do Águia de Marabá: Zé Carlos; Marcelo (Pedro Levy), Rodrigo, Admilton, Elivelton (Werick Dantas); Da Silva, Gabriel, Daniel (Balão), Corujinha (Betinho); Adauto e Luan Parede.

DESFALQUES

PAYSANDU:

Igor Carvalho e Marcelo Toscano: machucados

ÁGUIA DE MARABÁ:

-

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Paysandu e Águia de Marabá será transmitido ao vivo pela TV Cultura (PA), na TV aberta, e pelo YouTube da TV Cultura do Pará, na internet.