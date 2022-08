Paysandu x ABC: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Partida acontece neste sábado (27), pela segunda rodada da segunda fase da Série C; veja como acompanhar na TV e na internet

Paysandu e ABC se enfrentam neste sábado (27), na Curuzu, a partir das 17h (de Brasília), pela terceira rodada da segunda fase da Série C. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, do DAZN, na plataforma de streaming, e do Tik Tok, na internet.

O Papão contra com o bom aproveitamento em casa (80%), para ir atrás de sua primeira vitória nesta segunda parte do campeonato. O time paraense vem de derrota para o Vitória.

Já o ABC quer a segunda vitória consecutiva para abrir vantagem diante dos rivais.

Prováveis escalações

Possível escalação do Paysandu: Thiago Coelho, Igor Carvalho, Genílson, Naylhor, Patrick Brey, Mikael, João Vieira, José Aldo, Serginho, Marlon e Dalberto.

Possível escalação do ABC: Matheus Nogueira, Marcos Vinícius, Ícaro, Richardson, Felipinho, Wellington Reis, Erick Varão, Garré, Wallyson, Fábio Lima e Henan.

Desfalques da partida

Paysandu:

sem desfalques confirmados.

ABC:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Paysandu x ABC DATA Sábado, 27 de agosto de 2022 LOCAL Curuzu, Belém - PA HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Ricardo Junio de Souza (MG)

Quarto árbitro: Michel Patrick Costa Guimarães (PA)

VAR: Rodrigo Carvalhães de Miranda (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Paysandu

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 1 x 0 Paysandu Série C 21 de agosto de 2022 Paysandu 0 x 1 Floresta Série C 13 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Figueirense x Paysandu Série C 3 de setembro de 2022 17h (de Brasília) Paysandu x Figueirense Série C 11 de setembro de 2022 17h (de Brasília)

ABC

JOGO CAMPEONATO DATA ABC 2 x 1 Figueirense Série C 20 de agosto de 2022 Figueirense 2 x 1 ABC Série C 13 de agosto de 2022

Próximas partidas