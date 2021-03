Paysandu x Remo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico paraense, marcado para este domingo, é adiado por conta da pandemia do coronavírus

O duelo entre Paysandu e Remo, marcado para este domingo (21), às 17h (de Brasília), em Belém, pela quarta rodada do Campeonato Paraense, foi adiado devido as medidas de combate à Covid-19 determinadas pelo Governo do Pará.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Paysandu x Remo DATA Domingo, 21 de março de 2021 LOCAL Estádio Leônidas Sodré de Castro - Belém, Pará 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Papão é líder do Grupo A no Parazão / Foto: Getty Images

A TV Cultura do Pará, canal aberto, passaria oo jogo deste domingo, às 17h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS

Valendo a liderança de seus respectivos grupos no Parazão, Paysandu e Remo ainda não sabem o que é perder no estadual.

Embalado com a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil após vencer o Esportivo por 2 a , o Remo está invicto no Paraense, com três vitórias, enquanto o Paysandu registra um empate e duas vitórias.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PAYSANDU

JOGO CAMPEONATO DATA Madureira 0 x 1 Paysandu Copa do Brasil 10 de março de 2021 Carajás 1 x 2 Paysandu Paraense 14 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Paysandu x Tuna Paraense 24 de março de 2021 17h (de Brasília)

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 1 x 0 Itupiranga Paraense 11 de março de 2021 Esportivo 0 x 2 Remo Copa do Brasil 17 de março de 2021

Próximas partidas