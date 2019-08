Paysandu e Náutico se enfrentam no dia 1º; veja datas das quartas da Série C 2019

São José-RS e Sampaio Corrêa abrem a fase, enquanto Juventude e Imperatriz-MA decidirão a última vaga às semifinais em Caxias do Sul

Foi um final de semana emocionante de clássicos, gols e vagas definidas no apagar das luzes e, agora, o Brasileirão já conhece não só os duelos das quartas de final como também o calendário das próximas semanas. A CBF divulgou nesta segunda-feira (26) as datas e horários dos jogos de ida e volta da próxima fase, começando já no sábado, 31, com as partidas entre Confiança-SE x e São José-RS x .

A principal série desta etapa ficará com os embates entre e , com jogo de ida em Belém antes da volta no Recife, na semana seguinte: o jogo de ida acontece no domingo, dia 1º, às 18h do horário de Brasília; já a volta acontece dentro de uma semana (no dia 8), no mesmo horário, nos Aflitos.

Já Juventude e Imperatriz-MA farão a última partida desta fase na segunda-feira, 9, uma semana depois do jogo de ida no Maranhão, às 20h - mesmo horário da partida de ida.

As semifinais da estão programadas para as semanas dos dias 15 (ida) e 22 (ida), com a grande decisão do título nos domingos subsequentes - 29 de setembro e 6 de outubro.

Quartas da Série C 2019 - datas e horários dos jogos

Jogos de ida

Confiança x Ypiranga - Sábado, 31/08, às 17h (de Brasília)

São José x Sampaio Corrêa - Sábado, 31/08, às 19h15

Paysandu x Náutico - Domingo, 01/09, às 18h

Imperatriz x Juventude - Segunda-feira, 02/09, às 20h

Jogos de volta