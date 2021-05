Paysandu x Castanhal: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (12), pela semifinal do Paraense; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Paysandu recebe o Castanhal nesta quarta-feira (12), às 15h45 (de Brasília), em Curuzu, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paraense. Como o duelo de ida terminou empatado sem gols, quem vencer avança à final. A partida terá transmissão ao vivo da Papão TV, na internet.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Paysandu x Castanhal DATA Quarta-feira, 12 de maio de 2021 LOCAL Curuzu, Belém, Pará 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Papão quer a vitória em casa para avançar à final / Foto: Fernando Torres/Paysandu

A partida será transmitida pela Papão TV, na internet.

NOTÍCIAS

Paysandu e Castanhal decidem quem será o primeiro finalista do Parazão 2021 nesta quarta-feira (12). Quem vencer garante a vaga. Em caso de novo empate, a disputa irá para os pênaltis.

"Um confronto muito difícil, sabemos que a próxima partida vai ser ainda mais, mas acredito que vai ser um jogo mais jogado devido as condições do gramado. Vai deixar o jogo um pouquinho mais jogado, mas, sem dúvida nenhuma, equilibrado e com a mesma dificuldade.", avaliou Axel Lopes.

Provável escalação do Paysandu: Victor Souza; Israel, Perema, Yan (Alisson) e Bruno Collaço; Denilson, Ratinho (Ruy) e Paulinho (Elyeser); Robinho (Gabriel Barbosa), Nicolas e Marlon.

Provável escalação do Castanhal: Axel; Magnum (Daelson), Guilherme, Cleberson Ilustre e Lucas (Cabecinha); Samuel, Lynconl (Marcos) e Gui Campana; William Fazendinha (Alexandre), Pecel e Canga.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PAYSANDU

JOGO CAMPEONATO DATA Paysandu 1 x 0 Bragantino Paraense 5 de maio de 2021 Castanhal 0 x 0 Paysandu Paraense 9 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tombense x Paysandu Série C 30 de maio de 2021 A definir Paysandu x Botafogo-PB Série C 6 de junho de 2021 A definir

CASTANHAL

JOGO CAMPEONATO DATA Independente-PA 1 x 2 Castanhal Paraense 5 de maio de 2021 Castanhal 0 x 0 Paysandu Paraense 9 de maio de 2021

Próximas partidas