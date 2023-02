Paysandu x Bragantino ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paraense

Equipes entram em campo nesta terça-feira (28), pela primeira rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Paysandu e Bragantino se enfrentam na noite desta terça-feira (28), às 20h (de Brasília), no Estádio da Curuzu, em duelo atrasado válido pela primeira rodada do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura (PA), na TV aberta.

Invicto no estadual com três vitórias, o Paysandu é o líder do grupo B, com 9 pontos. Já o Bragantino está na terceira posição do grupo A, com 3 pontos (três empates).

Prováveis escalações

Paysandu: Thiago Coelho, Samuel Santos, Genílson, Naylhor, Juan Tavares, Jimenez, João Vieira, João Pedro, Bruno Alves, Stéfano e Mário Sérgio.

Bragantino: João Paulo, Geovane, Venilson, Erivelton, Hatos, Edinaldo, Tracaeua, Matheus Rosas, Mariano, Balloteli e Edicleber.

Desfalques

Paysandu

Sem desfalques confirmados.

Bragantino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?