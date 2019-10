Paulo Victor, André, Galhardo: os alvos da torcida do Grêmio em protesto

A eliminação para o Flamengo, na Libertadores, ainda não foi digerida por torcedores do Tricolor

A maior derrota do Grêmio na Libertadores, sofrida contra o na eliminação na semifinal, segue repercutindo dentro do Tricolor.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Se na última sexta-feira (25) Renato Portaluppi reconheceu estar “envergonhado” pelo resultado, mas defendeu seus jogadores, parte da torcida não quer mais vez alguns atletas pela frente.

Mais artigos abaixo

Neste sábado (26), um grupo de 15 torcedores se reuniu na frente do CT Presidente Luiz Carvalho enquanto o time treinava para o duelo contra o , domingo (27), pelo Brasileirão.

Com faixas dizendo que o “não é asilo”, o grupo pediu renovação do elenco e as saídas de André, Galhardo e Paulo Victor. Apesar dos protestos, não houve nenhum contato entre estes torcedores e o elenco gremista.

“Pede pra sair, André”. Torcedores protestam em frente ao CT Luiz Carvalho pic.twitter.com/7ta0u9rmXC — Paula Menezes (@paulamenezes) October 26, 2019

Torcedores pedem pra Renato ou Maicon virem falar com eles. pic.twitter.com/dSE9UUx3CB — Paula Menezes (@paulamenezes) October 26, 2019

Dentre os nomes “malditos” na opinião dos protestantes, somente Galhardo tem contrato que se encerra no final desta temporada. O vínculo do goleiro Paulo Victor é válido até 2022, enquanto o do atacante André vai até 2021.