Paulo Sousa revela planos para o ataque do Flamengo e promete: "Pedro vai ter mais espaço"

Em primeira entrevista como treinador do Flamengo, Paulo Sousa abriu o jogo e mostrou bom conhecimento sobre o elenco rubro-negro. O técnico deixou claro que o atacante Pedro terá mais espaço.

"Somos muito fortes no ataque, com o Gabigol, o Bruno Henrique, o Pedro, que vai ter com certeza ainda mais espaço pela presença que vamos querer ter no último terço ofensivo", disse Sousa à RTP.

O novo treinador, que anda estudando bastante sobre a torcida do Flamengo, deixou os torcedores entusiasmados ao avisar que pretende conquistar títulos e ressaltou que sua equipe será protagonista.

Mais artigos abaixo

"A torcida do Flamengo vai ver uma equipe protagonista, dominadora e sempre com a bola. Quero conquistar títulos já na próxima temporada. Essa é a minha ambição e também a minha exigência".

Paulo Sousa também destacou o principal motivo que o fez optar por largar a seleção polonesa e acertar com o Flamengo.

"O Flamengo atrai qualquer treinador e felizmente, aconteceu. Agradeço ao presidente Landim e a todos envolvidos, por essa oportunidade. Quero escrever minha história em um clube que tem cultura de vitórias".