Paulo Sousa reforça desejo de treinar o Flamengo, mas clube não desiste de Jorge Jesus

O Flamengo deu o ponta pé inicial na série de encontros com treinadores que interessam os dirigentes para assumir a equipe em 2022. O primeiro deles foi Paulo Sousa, técnico da Polônia.

Segundo soube a Goal, o comandante saiu bem satisfeito do encontro e deixou claro aos dirigentes rubro-negros que não terá problemas para se desvincular da equipe com quem tem contrato até março de 2022.

No encontro, Paulo Sousa reforçou seu DNA ofensivo e o fato de enxergar com bons olhos a oportunidade de trabalhar no futebol brasileiro. Braz e Spindel, responsáveis pelo "processo seletivo", se reunirão agora com Bruno Macedo, empresário de Jorge Jesus e Carvalhal.

A dupla não esconde que o Mister é o preferido para o cargo, mas a situação ainda é difícil. Segundo apuração da Goal, Jorge Jesus não pretende pedir demissão do Benfica, mesmo sendo cada vez mais fritado dentro do clube português.

Com uma lista extensa em mãos, a dupla rubro-negra espera encaminhar a contratação do novo treinador até quarta-feira (22), data do embarque de volta para o Brasil. No entanto, existe a possibilidade, ainda que remota, da decisão ficar para depois do Natal.