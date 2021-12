Paulo Sousa no Flamengo deixou 'brasileiro' Podolski muito irritado

A saída do novo técnico do Flamengo, Paulo Sousa, da seleção polonesa parece ainda deixar alguma magoa entre torcedores, jornalistas e dirigentes no país. O treinador parece ter irritado um jogador, que caiu nas graças da torcida brasileira durante a Copa do Mundo de 2014, o atacante Lucas Podolski.

Ainda nesta quinta-feira (30), o atacante alemão demonstrou sua irritação com o treinador em uma rede social.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Podolski disse, em um comentário, que não estava satisfeito com a decisão de Paulo Sousa por trocar a chance de ir para uma Copa do Mundo pelo time carioca.

"Paulo Sousa enganou e decepcionou a todos. Polônia, onde tantos amam esportes e são loucos por futebol. Um país que sonha com a Copa do Mundo. Comportamento muito ruim", disse o alemão.

Lucas Podolski, que fez sucesso no Brasil em 2014, nasceu em Gliwice, na Polônia, mas se naturalizou alemão. Apesar da boa relação com a torcida do Flamengo, o atacante não poupou esforços para criticar o treinador.

Isto porque, o técnico teria a oportunidade de classificar a Polônia para a próxima Copa do Mundo em 2022, no Qatar, através da repescagem.

No entanto, o treinador decidiu "abandonar" a seleção por acreditar no projeto e, principalmente, pelo tamanho do Flamengo, tendo pagado até sua própria multa rescisória.

Podolski, que fez sucesso no Arsenal e Bayern de Munique, chegou até fazer juras de amor para a torcida do Flamengo, após ser campeão com a seleção alemã no Brasil.

Agora, Paulo Sousa se prepara para desembarcar no Rio de Janeiro e, então, começar a nova temporada com o Rubro-Negro a partir do dia 10 de janeiro.