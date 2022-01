Paulo Sousa indica Matías Vecino ao Flamengo, mas uruguaio quer seguir na Europa

Desde que chegou ao Flamengo, Paulo Sousa identificou a necessidade de reforços. Entre os pedidos mais especiais estão, conforme trouxe a GOAL, um volante capaz de jogar com a mesma intensidade de "área a área", ou seja, o famoso "box to box".

Entre os nomes indicados pelo técnico está do uruguaio Matías Vecino, que atualmente defende a Inter de Milão. O maior problema, no entanto, é que o volante não quer voltar ao futebol sul-americano e deseja seguir na Europa.

Mais artigos abaixo

Segundo soube a GOAL, o Flamengo não fez proposta pelo jogador justamente por saber que o volante não tem interesse em deixar o Velho Continente neste momento, mas acompanha de perto a situação. Isso porque Vecino tem contrato com a Inter de Milão até junho deste ano e ainda não foi procurado por uma renovação.

Ou seja, o Flamengo só vai tentar de fato a contratação do volante caso ele considere de fato voltar ao futebol da América do Sul. Além do time carioca, Vecino desperta o interesse da Lázio, que também fez consultas ao jogador a pedido do técnico Sarri.

Vecino foi comadado por Paulo Sousa na época que o treinador dirigia a Fiorentina. O português, inclusive, chegou a ligar para o uruguaio no início do ano, que agradeceu a indicação, mas disse que preferia seguir na Europa.