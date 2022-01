Paulo Sousa fala sobre estilo de jogo e pede "compromisso individual" no Flamengo

O técnico Paulo Sousa foi oficialmente apresentado como novo comandante do Flamengo. Depois da primeira manhã de trabalho com o elenco, o treinador atendeu a imprensa de forma remota e falou com entusiasmo sobre tática e o que espera fazer dentro do clube.

"Um elenco de muita qualidade, que precisa cada vez mais de compromisso. Qualidade não expressa vitórias. Somos um dos ou o melhor elenco da América do Sul, mas não é suficiente para ganhar títulos e jogos. Vamos ter que trabalhar mais do que todos os outros e para isso o compromisso individual e coletivo é fundamental. Essa foi a mensagem que passei para os jogadores".

Confira abaixo os principais trechos da coletiva:

ESTILO DE JOGO

" ideia maior é termos uma boa capacidade de controle em todo terreno de jogo. E a amplitude é um desses passos. Podemos ter amplitude através dos laterais, dos pontas, e só isso já muda a dinâmica e o entendimento geral da ocupação em termos de linha, distância, profundidade e amplitude. O esquema é quando falamos no 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2... Para mim, esses sistemas não são dinâmicos, são estáticos. Quem define os jogos são os protagonistas. Para mim, o esquema não é o mais importante. Temos jogadores muito inteligentes para compreenderem o jogo e a ocupação de espaço, vamos jogar com isso".

PRESSÃO DA TORCIDA

"A pressão no Flamengo é diária e isso faz parte da nossa vida. É um clube que investiu para ganhar e é uma pressão positiva, porque também quero viver esses títulos. A torcida é exigente não só por já ter vivenciado conquistas como quer continuar a vivenciar. Como eu a vivo? Focado no meu trabalho de forma para poder oferecer condições individuais e coletivas para o time ganhar jogos. A melhor forma de encarar isso é jogando bem e ganhando jogos".

IMPORTÂNCIA DE ARRASCAETA

" É um jogador de grande importância, porque é inteligente e tem muita capacidade, recursos técnicos, conhecimento de jogo. Tenho algumas ideias para conversar e ver a receptividade dele. Mas depois será no campo que vamos ter um conhecimento maior para utilizá-lo e retirar o máximo potencial para equipe."

UTILIZAÇÃO DA BASE

"O Matheus França ou qualquer outro... Lázaro... Qualquer jogador jovem em processo de transição vai ter seu espaço para progressão. A melhor forma de ajudar o futebol de base ao meu ver é ter uma equipe bem clara, definida e equilibrada, o que vai permitir o crescimento mais rápido desse jogador. Agora, ele precisa ter o potencial e a atitude correta para o contínuo crescimento. Porque muitos jovens quando chegam ao elenco principal acham que já chegaram e há muita coisa por fazer".

VAI UTILIZAR TRÊS ZAGUEIROS?

"Sim. Três zagueiros, dois zagueiros, laterais, volantes... O importante é na primeira fase de construção sairmos da pressão de algumas equipes, que será minoria. Temos que ter alternativas com mais gente também em determinadas zonas do campo. Temos que ter os jogadores capazes de fazer a diferença no corredor central, pelos lados... Temos capacidade para fazer o time entender e jogar numa mesma direção".

PEDRO E GABIGOL JUNTOS

"Penso que temos três avançados muito fortes e só depois que trabalharmos no campo vamos entender a capacidade de cada um dentro de nossa perspectiva e ideia, que estão claras. Em vários jogos já utilizei três atacantes e penso em fazer em vários jogos desde o início, durante o jogo. São atacantes com características bem diferentes. Estou falando do Bruno Henrique, que tem uma capacidade forte de gol e de área".