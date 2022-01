Paulo Sousa está estudando o comportamento da torcida do Flamengo

O Flamengo aguarda a chegada de Paulo Sousa no Rio de Janeiro, no início da manhã desta sexta-feira (06). O técnico, no entanto, ainda nem desembarcou na cidade, mas tem feito questão de estar por dentro de vários assuntos envolvendo o clube e principalmente a torcida.

Segundo soube a GOAL, Paulo Sousa tem buscado estudar o comportamento dos torcedores do Flamengo. O treinador vem recebendo também informações do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, quem tem dado todo suporte ao técnico nesses últimos dias em Portugal.

Paulo Sousa busca entender como os torcedores se comportam nas redes sociais e nos estádios, ele esta entusiasmado com o fato de poder mandar jogos no Maracanã. Além disso, com ajuda de sua equipe, busca maneiras de interagir cada vez mais com a torcida através de suas redes.

Ao chegar no Rio de Janeiro, o planejamento é de que Paulo Sousa faça um intensivão dentro do Ninho do Urubu, CT do clube, para conhecer de perto toda a estrutura e como as coisas funcionam na prática. Na segunda-feira (10), ele terá o primeiro contato com todo o elenco, que se reapresenta para dar início a pré-temporada.