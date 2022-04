Paulo Sousa decide manter metodologia e não abre mão de suas convicções

A derrota para o Fluminense na final do Campeonato Carioca trouxe vários questionamentos internos sobre o desempenho do Flamengo neste início de temporada. A metodologia de Paulo Sousa não é considerada simples por boa parte dos atletas que encontram dificuldades em assimiliar alguns conceitos.

Depois da primeira partida, em que a equipe perdeu por 2 a 0, levantou-se a possibilidade de fazer algumas mudanças e iniciar o segundo jogo da final numa espécie de 4-4-2 mais desenhado. No entanto, no final das contas, a comissão técnica optou por seguir o mesmo modelo e apenas trocou algumas peças como Marinho por Lázaro, Arão por Andreas Pereira e Matheuzinho por Rodinei.

O Flamengo não conseguiu virar o jogo, perdeu o título e a chance de ser tetracampeão, mas Paulo fez questão de deixar claro que não vai mudar a filosofia e que entende que o melhor caminho para que o time possa encaixar é seguir suas convicções e manter a metodologia. O treinador sabe que o início é amargo e encontrou mais dificuldades do que imaginava antes de desembarcar no Brasil.

O técnico, por exemplo, pediu algumas contratações e só teve dois pedidos atendidos até agora. O zagueiro Pablo e o goleiro Santos. No entendimento da diretoria, vale ressaltar, os nomes que chegaram serão capazes de elevar a competitividade do time.

Mais artigos abaixo

"Acredito que os jogadores que chegaram, seja o Pablo, o Ayrton Lucas, o Santos, o Marinho e o Fabricio Bruno, são jogadores que vão remodelando e ajustando esse grupo. Tenho certeza que a gente vai encontrar os caminhos das vitórias, teremos um fial de ano melhor que o começo. Está bem entregue para a comissão técnica, temos de dar apoio, e a gente precisa ajudar e ajustar. Eles estão conhecendo o clube, mas a gente não tem tempo no futebol brasileiro", frisou Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube.

Ainda faltam, no entanto, um volante box to box, um dos pedidos mais importantes de Paulo Sousa, que vê este jogador como peça chave de seu jogo e um ponta pela esquerda, já que Michael foi vendido e Bruno Henrique vem sendo mais utilizado próximo ao gol.

Tentando "virar a chave" para o restante da temporada, o Flamengo se reapresentou na tarde deste domingo (03), no Ninho do Urubu, onde treina neste momento antes do embarque para o Peru, onde encara o Sporting Cristal, pelo primeiro jogo da fase de grupos da Copa Libertadores.