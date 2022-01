Paulo Sousa chega ao Rio de Janeiro e Marcos Braz avisa: "com calma vamos buscar os reforços"

O novo técnico do Flamengo, Paulo Sousa, já está em território carioca. Ele desembarcou no Rio de Janeiro no início da manhã desta sexta-feira (07), ao lado de boa parte de sua comissão técnica. Agora, o treinador vai descansar um pouco e iniciar os trabalhos no Ninho do Urubu.

Em entrevista à FlaTV, Paulo Sousa se mostrou bastante motivado com o desafio e fez questão de rasgar elogios ao Flamengo.

"Dentro da carreira de um treinador estas possibilidades não acontecem muitas vezes. O Flamengo sempre esteve presente em qualquer pessoa que ama o futebol nos quatro cantos do mundo".

Além de Paulo Sousa, o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, também falou com a imprensa. Braz foi questionado sobre reforços, mas preferiu não entrar em detalhes.

"Evidente que a gente vem conversando, mas não se pode fazer correria. Ele está bem ambientado com a parte do elenco. Com calma vamos buscar os reforços que o Flamengo precisa".

Segundo soube a GOAL, Paulo Sousa já indicou onde acredita ser necessário qualificar o elenco. Para o treinador, o setor ofensivo está muito bem servido, mas na parte defensiva é preciso alguns ajustes. A ideia do técnico e da diretoria é trazer de 2 a 4 jogadores para o setor. Com prioridade para o gol, a zaga e a "volância".

AUXILIAR TESTOU POSITIVO PARA COVID-19

Auxiliar técnico de Paulo Sousa, Victor Sanchez, testou positivo para Covid-19 e não embarcou junto ao técnico. Ele vai cumprir o período de isolamento e depois viaja para o Rio de Janeiro. Os outros seis membros de sua comissão técnica já estão em solo carioca.