O português Paulo Sérgio, novo treinador do clube marroquino Wydad, revelou os motivos que o levaram a aceitar comandar a equipe, afirmando que seu desejo de disputar títulos foi o fator decisivo em sua decisão, apesar de ter recebido propostas financeiras maiores de clubes do Oriente Médio.

Paulo Sérgio afirmou, em declarações divulgadas pelo site marroquino "Le Site Info Sport", que o Wydad lhe ofereceu uma oportunidade real de voltar a disputar títulos, algo de que ele sentiu falta em suas últimas passagens como treinador.

O técnico português disse: "No Wydad tenho uma oportunidade real de disputar títulos, algo que não tive a chance de fazer nos últimos anos, por isso esse fator teve grande influência na minha decisão."

Paulo Sérgio explicou que recebeu propostas de vários clubes do Oriente Médio, que superavam a oferta do Wydad no aspecto financeiro, mas que preferiu o projeto esportivo apresentado pelo clube marroquino.

E acrescentou: "Estava negociando com vários clubes do Oriente Médio, e suas propostas financeiras eram mais altas, mas preferi o Wydad. Para mim, o projeto esportivo do clube é extremamente atraente, e esse foi um dos principais motivos que me levaram a escolhê-lo."

Nova diretoria e ambições diferentes

Sérgio destacou que o Wydad busca virar uma nova página depois da temporada passada, afirmando que as mudanças administrativas pelas quais o clube passou lhe deram grande confiança no projeto.

E disse: "Na temporada passada, o Wydad terminou o campeonato na quinta colocação, mas a diretoria mudou, e há uma nova equipe trabalhando com uma visão clara e buscando fazer tudo da melhor maneira possível."

O treinador português encerrou sua fala reafirmando que o trabalho já começou, e que o objetivo principal é devolver o Wydad ao seu lugar natural entre os grandes do continente africano.

E disse: "Começamos a trabalhar desde segunda-feira, e carregamos a ambição de disputar títulos e conquistar taças, algo que é digno de um dos mais fortes e famosos clubes da África. E acredito que a nova diretoria nos dará a oportunidade de reconstruir a equipe e colocá-la no caminho certo."