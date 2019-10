Paulo Miranda: "Grêmio só vai pensar no Fla depois de sábado"

Em entrevista, zagueiro do Grêmio garante foco exclusivamente na próxima partida do Campeonato Brasileiro

Mesmo prestes a jogar uma decisão pelas semi-finais da contra o , o Grêmio está completamente focado no duelo diante do Fortaleza, que acontece neste próximo sábado, dia 19, às 17h (de Brasília). Pelo menos é o que disse o zagueiro/lateral Paulo Miranda, um dos principais jogadores da equipe “mista” do Imortal, presente em vários jogos do Brasileirão.

Aspas para Paulo Miranda: “nós estamos focados na próxima partida, contra o , só iremos pensar no Flamengo depois de sábado.” E a próxima rodada do Brasileirão pode ser importantíssima para o . Em sétimo lugar no campeonato, o clube disputa uma vaga para a Copa Libertadores. Com uma vitória, o Tricolor pode até entrar no G-4, em caso de tropeços das equipes à sua frente na tabela.

Mesmo assim, a tendência é que Renato Gaúcho, treinador do clube, escale o tradicional “time misto”, que aparece em vários jogos do Grêmio que acontecem antes de partidas decisivas em competições mata-mata. Mesmo com a equipe reserva, é natural que os gaúchos consigam fazer uma boa partida diante do Fortaleza, já que Renato Gaúcho é um crítico ferrenho do “resultadismo” e do futebol defensivo, muito presente no .