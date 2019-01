Paulo Guedes indica que pode tirar a Caixa de patrocínio de clubes: "É possível fazer coisas cem vezes melhores"

Ministro da Economia de Jair Bolsonaro discursou na cerimônia de posse do novo presidente da Caixa e apontou possíveis mudanças nos rumos do banco

Na última segunda-feira (07), o Ministro da Economia, Paulo Guedes demonstrou insatisfação com a condução dos créditos da Caixa Econômica Federal e indicou que os times de futebol patrocinados pela instituição financeira podem ser afetados. Para ele, há outros investimentos que poderiam ser feitos com o valor cedido aos clubes anualmente.

"Às vezes, é possível fazer coisas cem vezes melhores com menos recursos do que gastar com publicidade em times de futebol", falou Guedes na cerimônia de posse do novo presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

De acordo com a ESPN Brasil, 25 times de futebol profissional no Brasil são patrocinados pelo banco público. O valor total cedido pela instituição é de R$ 127 milhões e pode afetar negativamente a receita e movimentação de diversos times, incluindo Flamengo, Bahia, Santos e outros. Escolha dos editores Mbappé, Messi, Neymar e os jogadores mais valiosos do futebol

Como Adrien Rabiot se encaixaria no Barcelona?

Há 80 anos nascia Cláudio Coutinho, símbolo do Flamengo e da obsessão pelo estudo no futebol

Mercado da bola: os principais rumores de Corinthians, São Paulo, Flamengo e os grandes clubes do Brasil

O novo presidente da Caixa, Pedro Guimarães segue a mesma linha de discurso do novo Ministro e disse que devem ser priorizados novos investimentos em obras públicas, começando pelos estados do Norte do país.

(Foto: Bruna Prado/Getty Images)

"O primeiro estado que vamos é Roraima, e o segundo é Amazonas. Eu aprendi que existe Caixa-barco. São dois barcos fundamentais para cidadania. Tem pessoas que não tem quase o que comer. Se não tiver esse Caixa-barco, ele está isolado da sociedade. Então, por que só dois barcos? Enquanto você investiu centenas de milhões de reais com clubes de futebol", falou Pedro.

Aliado com a agenda liberal de Temer, que tem como um dos objetivos o enxugue da máquina pública, o Governo Bolsonaro deve continuar cortando gastos em esportes. O GloboEsporte informou que o investimento no Bolsa Atleta caiu cerca de 60% e o número de beneficiários baixou pela metade. De acordo com a publicação, o valor aprovado por Temer, no último dia útil de seu governo, foi de R$ 53,6 milhões em 2018, contra os mais de R$ 150 milhões em 2014.