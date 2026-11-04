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TSG 1899 Hoffenheim v Olympique Lyonnais - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images
Yosua Arya
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Paulo Fonseca deixa o Lyon para assumir o Sporting, e clube da Ligue 1 critica duramente saída ‘inesperada’ no meio da temporada

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Paulo Fonseca foi anunciado oficialmente como novo treinador do Sporting após deixar o Lyon de forma repentina no meio da temporada. O clube francês lamentou profundamente a saída inesperada, pela qual o Sporting pagou uma indenização significativa de 5 milhões de euros para contratar o técnico.

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Fonseca acerta retorno ao comando do Sporting

Fonseca foi anunciado oficialmente como novo técnico do Sporting, encerrando sua passagem bem-sucedida pelo Lyon após mais de um ano e meio no comando. O treinador português de 53 anos volta ao seu país para assumir um elenco altamente competitivo.

Ele chega para substituir Rui Borges em definitivo no comando do clube de Lisboa. O Sporting abriu caminho recentemente para a contratação de peso em meio a uma temporada movimentada. No domingo, o clube anunciou que havia iniciado formalmente as conversas para rescindir o contrato de Borges. A rápida medida administrativa permitiu que Fonseca assumisse o cargo vago sem demora.

Lyon lamenta profundamente a saída

A troca repentina de treinador deixou, compreensivelmente, um gosto amargo na França. O Lyon, porém, garantiu uma indenização obrigatória de € 5 milhões do Sporting para liberar oficialmente o técnico. A saída abrupta no meio da temporada claramente pegou o clube francês de surpresa.

Em um contundente comunicado oficial, o Lyon afirmou que “lamenta profundamente” a “decisão inesperada” de Fonseca. A direção do clube destacou sua enorme frustração com as circunstâncias da saída e ressaltou sua decepção, especialmente por causa do “momento em que ocorreu, no meio da temporada”.

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Uma mudança decisiva no meio da temporada

Fonseca chega ao novo clube com o Sporting já bem posicionado para disputar títulos importantes em várias frentes nesta temporada. A equipe ocupa atualmente o terceiro lugar em uma acirrada disputa pelo título da Liga Portugal.

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Além disso, o clube português ocupa a expressiva sexta posição na classificação da Champions League, após somar nove pontos até agora. A expectativa é que Fonseca mantenha esse bom momento na competição continental. Enquanto isso, ele deixa um Lyon que também luta em suas competições. O clube francês está atualmente em terceiro lugar na Ligue 1 e ocupa uma confortável 12ª posição na tabela da Liga Europa.

Maciel assume o comando na França

Com a rápida saída de Fonseca para Lisboa, o Lyon agiu imediatamente para preencher a vaga deixada na área técnica. Jorge Maciel, que era auxiliar de confiança de Fonseca, assumirá o posto. Maciel ficará à frente da equipe principal interinamente por enquanto. Sua principal tarefa será dar estabilidade ao time enquanto a direção inicia uma busca minuciosa por um substituto definitivo.

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De volta a Portugal, Fonseca buscará começar bem o trabalho com seus novos jogadores. Ele assume um elenco talentoso do Sporting que pretende conquistar títulos importantes nesta temporada.