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Paulo Fonseca defendeu com veemência a decisão de escalar um Lyon com muitas mudanças após a derrota contundente por 3 a 0 para o Hoffenheim, fora de casa, pela Liga Europa. O técnico português optou por poupar vários titulares importantes na Alemanha, priorizando o próximo confronto pelo campeonato nacional contra o Paris Saint-Germain.

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Rodízio custa caro ao Lyon na Alemanha

O início perfeito do Lyon na Liga Europa teve um fim abrupto na noite de quinta-feira. Depois de vencer seus dois primeiros jogos na competição, o gigante francês foi derrotado com autoridade pelo Hoffenheim e não conseguiu encontrar seu ritmo em uma noite difícil na PreZero Arena. O resultado representa um revés significativo para uma equipe que, até então, vinha se mostrando confortável na competição europeia.

Para esse confronto decisivo, Fonseca e sua comissão técnica tomaram a ousada decisão de escalar uma equipe inicial experimental. Entre os titulares estavam jovens talentos como Rémi Himbert e Steeve Kango. Este último sofreu uma queda assustadora e precisou ser levado a um hospital durante o primeiro tempo.

Prioridade ao PSG justifica escalação que custou caro

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Apesar da atuação desorganizada e da derrota por larga margem, o treinador não voltou atrás em sua política de escolha dos jogadores ao analisar a partida. Fonseca sustentou que controlar cuidadosamente o tempo de jogo do elenco era uma necessidade absoluta e, mesmo diante do placar elástico, não questionou suas decisões sobre a escalação.

O motivo de sua escolha controversa é o confronto importante que se aproxima contra o PSG. “Controlamos o tempo de jogo da equipe porque temos uma partida muito importante e muito difícil contra o PSG. Por isso, preciso administrar o tempo de jogo”, explicou o português, segundo o RMC Sport.

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Frustração com a atuação do Lyon

Embora tenha assumido toda a responsabilidade pela escalação, Fonseca foi bem menos compreensivo ao avaliar a aplicação dos jogadores que entraram em campo. O ex-técnico do Lille manifestou frustração com a falta de intensidade e concentração de sua equipe diante do adversário da Bundesliga. Foi uma atuação sem a solidez defensiva e a disciplina tática que marcaram a recente recuperação do Lyon no cenário nacional.

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“Talvez minha mensagem não tenha sido compreendida. Estava claro como tínhamos de jogar aqui, eu havia conversado muito com os jogadores. Mas talvez a mensagem não tenha chegado, não sei”, admitiu o treinador do Lyon.

Crise de segurança põe confronto em dúvida

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A decisão de sacrificar o embalo na competição europeia está diretamente ligada à condição do Lyon como líder do campeonato. A equipe tem a mesma pontuação que o PSG e só ocupa o primeiro lugar por ter melhor saldo de gols. Com o encontro entre os dois rivais pelo título marcado para a oitava rodada, Fonseca claramente considerou a viagem à Alemanha uma preocupação secundária diante do importante duelo que os espera no Parc des Princes.

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No entanto, a data desse grande jogo do campeonato ainda pode mudar devido à ampla mobilização policial em toda a França. Embora a LFP não queira adiar o confronto, a decisão final cabe à Prefeitura de Polícia. Se a situação de segurança obrigar o adiamento, a partida poderá ser transferida para a noite de segunda-feira, possivelmente coincidindo com a cerimônia da Bola de Ouro em Londres.