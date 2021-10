Paulo 'Amigão' Soares e Antero Greco: história, tempo no ar e mais sobre a dupla de apresentadores da ESPN

A parceria já dura mais de 20 anos e volta às telinhas no SportsCenter no próximo dia 18 de outubro

Existem algumas duplas que se tornaram antológicas no mundo do futebol. O tetra em 1994, por exemplo, não pode ser citado sem que lembremos de Bebeto e Romário. E no jornalismo esportivo, talvez uma dessas duplas mais famosas seja entre Paulo 'Amigão' Soares e Antero Greco.

Amigos de longa data e parceiros no SportsCenter a muito tempo, Amigão e Antero chamam a atenção pelo carisma e pela química. Aliando informação com o bom humor, já viralizaram em várias ocasiões e até foram entrevistados no Programa do Jô, na TV Globo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

De volta após precisarem interromper as atividades devido à pandemia, Amigão e Antero seguem informando e entretendo após tantos anos. Veja mais sobre a parceria!

Qual é a história da dupla entre Amigão e Antero Greco?

Segundo já revelaram em várias entrevistas, Antero Greco e Paulo Soares se conheceram já como profissionais, dentro dos estádios, na época em que Antero trabalhava como repórter e Amigão era narrador.

Profissionais consagrados, trabalharam juntos na TV Record e se reencontraram na ESPN, em meados dos anos 90. Foi aí que criaram a química que vem atraindo fãs de esporte há mais de duas décadas.

Em algumas de suas cenas mais famosas, por exemplo, chegaram a brincar com goleada de 12 a 0 da China sobre o Butão ou com a especulação de que o São Paulo estava atrás do atacante Milton Caraglio.

Estavam afastados, porém, desde o dia 18 de março de 2020. Desde então, Amigão não estava participando de programas da emissora devido à pandemia do coronavírus. Ambos reestrearão nesta próxima segunda-feira (18), no SportsCenter, trazendo o melhor da informação.

Neste dia do amigo, nada melhor do que relembrar bons momentos de Antero e Amigão ❤️ #JuntosNaTorcida #ESPNBrasil pic.twitter.com/Sen3HcX2nk — ESPN Brasil (de 🏠) (@ESPNBrasil) April 18, 2021

Amigão e Antero estão juntos a quanto tempo no SportsCenter?

HIHIHIHI, qui foi? 😂 Faltam 24 horas para a dupla Antero & Amigão voltar à bancada do #SCBrasil!



Meia-noite, de segunda para terça, ao vivo na ESPN Brasil e pela #ESPNnoStarPlus. Acesse: https://t.co/TZKIFVBtvG pic.twitter.com/SOgTeriPTh — ESPN Brasil (de 🏠) (@ESPNBrasil) October 18, 2021

Juntos no SportsCenter, o noticiário mais tradicional dos canais Disney, desde 2000, Amigão e Antero Greco protagonizaram cenas hilárias e chamaram atenção até de quem não costuma assistir a emissora. Além, é claro, de transmitir todas as informações do esporte naquele dia.

A dupla, porém, passou algum tempo separado nos últimos anos, com Antero constantemente chegando a brincar com as sucessivas férias de Amigão.

Até quando vai o contrato de Amigão e Antero na ESPN?

Segundo o portal Notícias da TV, tanto Amigão quanto Antero estão de contratos renovados com o Grupo Disney.

O último a renovar foi Antero Greco: a renovação do jornalista com a ESPN foi acertada neste último mês de maio.

Assim, podemos ficar tranquilo: ainda teremos muito tempo de Amigão e Antero juntos no SportsCenter!