Paulistão volta neste fim de semana: veja datas e horários de todos os jogos confirmados

Estadual vai voltar neste fim de semana, após quase três semanas de paralisação

O Campeonato Paulista está de volta. Depois da paralisação na tabela devido às restrições mais rigorosas no combate à pandemia do Covid-19, a competição terá partidas já neste fim de semana, como oficializou a Federação Paulista de Futebol (FPF) na tarde desta sexta-feira (9). São Paulo e Santos jogam neste sábado, enquanto Corinthians entra em campo no domingo e o Palmeiras, por conta da Supercopa e da Recopa Sul-Americana, volta ao Paulistão apenas na sexta-feira (16).

Conforme adaintado pela Goal, três dos quatro grandes entram em campo já neste fim de semana. O Santos enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto às 20h (de Brasília) deste sábado, na Vila Belmiro, pela nona rodada. No mesmo dia, o São Paulo joga contra o São Caetano, no Morumbi, também às 20h (de Brasília), pela 11ª rodada. No domingo, o Corinthians pega o Guarani em Campinas, em mais um jogo da 11ª rodada, às 20h. A volta do Palmeiras, fechando os compromissos s, na sexta-feira, será diante do São Paulo, no Allianz Parque, às 22h.

Após quase um mês de paralisação, o Paulistão Sicredi 2021 está de volta neste fim de semana!#Paulistão #TorçaEmCasa #UseMáscara pic.twitter.com/THD6jsMEF3 — Paulistão Sicredi 2021 (@Paulistao) April 9, 2021

Por conta da intenção de terminar o Paulistão na data marcada antes da paralisação, a FPF colocou jogos com menos tempo de descanso. Desta forma, alguns times chegam a entrar em campo com apenas 48h de intervalo. Até o dia 16 de abril, estão marcadas 14 partidas entre os times da competição (alguns seguem sem compromissos agendados, como é o caso do Mirassol, por exemplo), todos depois das 20h, conforme previsto no novo protocolo, acertado pela Federação em consenso com o Ministério Público.

Veja a programação do Paulistão entre os dias 10 e 16 de abril:

Sábado, 10 de abril

São Bento x Red Bull Bragantino, 20h (de Brasília)

São Paulo x São Caetano, 20h (de Brasília)

Santos x Botafogo-SP, 22h (de Brasília)

Domingo, 11 de abril

Guarani x Corinthians, 20h (de Brasília)

Segunda-feira, 12 de abril

São Paulo x Red Bull Bragantino, 20h (de Brasília)

Terça-feira, 13 de abril

Santo André x São Bento, 20h (de Brasília)

Ferroviária x Corinthians, 20h (de Brasília)

Quarta-feira, 14 de abril

São Caetano x Novorizontino, 20h (de Brasília)

São Paulo x Guarani, 21h30 (de Brasília)

Ituano x Botafogo-SP, 22h (de Brasília)

Quinta-feira, 15 de abril

Inter de Limeira x Red Bull Bragantino, 20h (de Brasília)

Sexta-feira, 16 de abril